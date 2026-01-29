Meio milhão de pessoas continuam sem aquecimento com temperaturas negativas na capital ucraniana: reportagem fotográfica em Kiev









Em Kiev, vários edifícios residenciais continuam sem aquecimento e água quente na sequência dos ataques em massa de 9 e 20 de janeiro e, em algumas zonas, também sem eletricidade.





A situação do aquecimento e do fornecimento de eletricidade na cidade continua crítica. Nesta quarta-feira, 28 de janeiro, o Presidente da Câmara, Vitali Klitschko, declarou que 737 edifícios residenciais em Kiev não têm aquecimento. Destes, 700 estão localizados no distrito de Desnianskyi - em Troieshchyna, que cvonstitui a maior parte do parque habitacional.





Os trabalhadores dos serviços públicos e os especialistas em energia - tanto as equipas locais como as equipas provenientes de outras regiões - estão a trabalhar 24 horas por dia. Devido às fortes geadas, a sua principal prioridade é restabelecer o fornecimento de calor.



Há alguns dias, as equipas do Serviço de Emergência do Estado instalaram pontos de invencibilidade no distrito de Desnianskyi, em Kiev. Durante as temperaturas gélidas, estes pontos tornaram-se efetivamente pontos de aquecimento para os residentes cujos apartamentos não têm aquecimento.





As tendas foram colocadas entre edifícios altos para que as pessoas se pudessem aquecer e carregar os seus aparelhos. Esta parte da capital ficou sem aquecimento depois de a central térmica n.º 6 de Kiev ter sido danificada por um ataque russo a 24 de janeiro.



A situação mais difícil, de acordo com Maksym Bakhmatov, diretor da Administração Estatal do Distrito de Desnianskyi, continua a verificar-se em Troieshchyna. Por enquanto, não existe uma alternativa rápida para restabelecer o aquecimento dos edifícios residenciais nesta região.

Uma cozinha de campanha e tendas de aquecimento montadas por unidades do Serviço Nacional de Emergência da Ucrânia em Troieshchyna, distrito de Desnianskyi, em Kiev, a 27 de janeiro de 2026.



O socorrista Ihor chegou recentemente em regime de rotação. Os seus colegas já aqui estavam a trabalhar há mais de uma semana.

Ihor, um trabalhador dos Serviços de Emergência do Estado, está de serviço numa cozinha de campo em Troieshchyna. Prepara chá quente para os residentes. Neste bairro, a maior parte dos edifícios de apartamentos altos continua sem aquecimento devido aos ataques russos. Kiev, 27 de janeiro de 2026.

As tendas dos Pontos de Invencibilidade no distrito de Desnianskyi, em Kiev, são guardadas pela polícia e pela Guarda Nacional da Ucrânia. Kiev, 27 de janeiro de 2026.

Cada uma das tendas montadas em Troieshchyna pode acolher até vinte pessoas. No interior, há Wi-Fi, tomadas eléctricas e, a pedido, psicólogos do Serviço Nacional de Emergência da Ucrânia. Kiev, 27 de janeiro de 2026.

Mulheres passam por um gerador móvel instalado pelas equipas de emergência para fornecer eletricidade a um acampamento de tendas em Troieshchyna. Kiev, 27 de janeiro de 2026.





Cerca de meio milhão de pessoas vivem em Troieshchyna. Todas as suas casas são abastecidas pela Central Térmica de Kiev n.º 6, que foi danificada durante os últimos ataques russos. Após o ataque à infraestrutura energética de Kiev, a 24 de janeiro, Troieshchyna ficou completamente sem eletricidade, água e aquecimento.



"Já drenámos a água quatro vezes para que não congele nos canos e estamos à espera de instruções, se vierem, para encher novamente o sistema. Estamos a reiniciar o sistema de aquecimento pela quarta vez a 17 graus Celsius negativos. É a primeira vez no mundo que algo deste género acontece - o aquecimento de meio milhão de pessoas parou a 17 graus negativos", diz Maksym Bakhmatov.

Maksym Bakhmatov, chefe da administração estatal do distrito de Desnianskyi, fala aos jornalistas perto de um ponto de aquecimento num dos pátios de Troieshchyna. Kiev, 27 de janeiro de 2026.











Centenas de edifícios no distrito de Desnianskyi continuam sem aquecimento, pelo que está a ser fornecida mais eletricidade à zona para permitir que os residentes aqueçam, pelo menos parcialmente, os seus apartamentos. No entanto, à noite, entre os prédios altos, ainda há casas que não podem ser alimentadas.

Devido à falta de eletricidade e às fortes geadas, podem também surgir problemas com o sistema de esgotos neste distrito, alerta. "Todo o nosso sistema de abastecimento de água foi cortado duas vezes durante cerca de um dia. Se alguma coisa congelar, se não houver fornecimento de eletricidade, etc., seremos obrigados a fornecer alguns serviços básicos à nossa comunidade - por muito estranho que isso possa parecer", explicou Maksym Bakhmatov, esclarecendo os seus comentários anteriores nos meios de comunicação social de que poderiam ser instaladas latrinas de fossa ao ar livre em Troieshchyna se as condutas de esgotos congelassem.

Liza, Liudmyla e Volodymyr no seu apartamento sem eletricidade nem aquecimento, num edifício da Avenida Chervonoi Kalyny, em Troieshchyna. Kiev, 27 de janeiro de 2026.





Liudmyla e a sua filha mais nova têm diabetes. Devido à doença crónica, as suas mãos e pés estão constantemente frios. Em casa, tentam manter-se quentes vestindo várias camadas de roupa exterior e utilizando garrafas cheias de água a ferver.



"Com temperaturas tão baixas, as condições de saúde podem piorar", diz Liudmyla. "Estou sempre debaixo de um cobertor. A minha filha ainda é jovem - pode ir a uma loja para carregar o telemóvel e encontrar amigos da sua idade. Mas eu fico enrolada debaixo de um cobertor, a gelar com o gato. Onde é que eu posso ir? Às lojas? Para isso é preciso dinheiro".



Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa