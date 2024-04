Melanie Trump volta a ação de campanha após longa ausência

Melanie Trump planeia participar hoje numa campanha de angariação de fundos para os Log Cabin Republicans, um grupo de defesa de membros LGBTQ+ do Partido Republicano, segundo a agência Associated Press.

O encontro na propriedade de Palm Beach, no estado da Florida, que ela divide com o ex-Presidente norte-americano, está programado para acontecer à porta fechada, mas será o seu primeiro grande evento político este ano.

Melania Trump não aparecia há meses em eventos de campanha para as presidenciais norte-americanas, agendadas para novembro, nas quais o marido procura um regresso à Casa Branca contra o atual Presidente, Joe Biden, recandidato ao cargo.

A antiga primeira-dama esteve, por exemplo, ausente na festa de vitória de Donald Trump na "Super terça-feira" realizada no mês passado e que foi um marco decisivo no percurso do ex-Presidente nas primárias republicanas rumo à candidatura às eleições de novembro.

O reaparecimento de Melanie Trump acontece num momento em que o político republicano enfrenta a justiça por comprar o silêncio de uma antiga atriz pornográfica com a qual terá tido um caso.

Primeiro ex-Presidente dos Estados Unidos a comparecer a um tribunal criminal, a acusação contra Donald Trump centra-se em pagamentos de 130 mil dólares que a sua empresa fez ao então seu advogado pessoal, Michael Cohen.

Este entregou a soma, em nome de Trump, à estrela de filmes pornográficos Stephanie Clifford, também conhecida como Stormy Daniels, para comprar o seu silêncio, um mês da eleição presidencial em 2016, dadas as suas alegações de que teria tido um encontro sexual com o multimilionário.

O casal Trump votou em conjunto nas primárias da Florida no mês passado. Quando uma repórter perguntou se ela voltaria à campanha, ela respondeu com um sorriso: "Fique atenta".

Melanie Trump esteve na altura presente numa ação de arrecadação de fundos de alto nível na casa do bilionário John Paulson em Palm Beach, onde foi fotografada com o marido em frente à mansão de frente para o mar.

O grupo Log Cabin Republicans descreve-se no seu `site` como a "maior organização do condado que representa os conservadores LGBT e aliados heterossexuais que apoiam a justiça, a liberdade e a igualdade para todos os americanos". Melania Trump foi convidada especial e vencedora do prémio Spirit of Lincoln da organização em 2021 num jantar oferecido em Mar-a-Lago.

Numa mensagem de apoio ao antigo Presidente à sua candidatura à reeleição em 2020, os Log Cabin Republicans descreveram Trump como tendo um "compromisso de governar a partir de um local de inclusão", elogiando-o pelo seu "compromisso em acabar com a propagação do VIH/Sida" e pela sua iniciativa de "acabar com a criminalização da homossexualidade a nível internacional".

No entanto, os críticos recordam frequentemente o historial de Trump em questões LGBTQ+. Durante sua presidência, nomeou juízes para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos que foram acusados pelas suas posições conservadoras.

Trump também enfrentou críticas em 2017, quando anunciou que as pessoas `trans` seriam barradas do serviço militar. Em 2019, proibiu as embaixadas norte-americanas de exibir o arco-íris ou durante o "Mês do Orgulho".

Ao longo de sua campanha, Trump usou repetidamente uma linguagem que os críticos LGBTQ+ consideram prejudicial e humilhante

Em discursos de campanha, ameaçou cortar o financiamento federal às escolas que promovem o que chama de "insanidade transgénero", bem como aos hospitais que prestam cuidados de afirmação de género a menores, ou o fim de qualquer programa que promova o sexo ou a transição de género.