Membros de rede de espionagem russa expulsos da Austrália

A rede de espionagem incluía supostos funcionários da embaixada e do consulado, bem como outros agentes infiltrados, informou o jornal The Sydney Morning Herald, citando fontes não identificadas com conhecimento da operação.

A Organização Australiana de Inteligência de Segurança (ASIO, na sigla em inglês), a principal agência de espionagem doméstica, revelou ter "detetado e desmantelou uma grande rede de espionagem". A ASIO não identificou o país responsável.

O secretário-geral de segurança da ASIO, Mike Burgess, descreveu a rede como uma "colmeia" de espiões porque era maior e mais perigosa do que um "ninho" de espiões anteriormente desmantelado.

"Foram recrutados como parte de uma rede mais vasta. Entre outras atividades maliciosas, pretendiam roubar informação sensível", disse Burgess no relatório anual da ASIO sobre ameaças colocadas à Austrália.

A ASIO "retirou-os deste país, de forma privada e profissional", disse o secretário-geral.

Os espiões russos foram discretamente forçados a sair da Austrália durante os últimos seis meses, depois dos seus vistos não terem sido renovados ou simplesmente cancelados, informou o jornal.

Isto porque havia preocupações de que a expulsão pública dos espiões poderia levar a retaliações contra diplomatas e outros australianos a viver na Rússia.

A embaixada da Rússia na Austrália não respondeu imediatamente a um pedido de comentários enviado pela agência de notícias Associated Press.

O primeiro-ministro, Anthony Albanese, não disse se era russa a rede de espionagem que a ASIO desmantelou.

"Não comento assuntos de segurança nacional, mas apenas digo que a ASIO faz um trabalho muito bom na defesa dos interesses nacionais da Austrália e que tem a minha absoluta confiança e apoio para fazer esse trabalho", disse Albanese aos jornalistas.

Antes de ter sido eleito para o governo, em maio do ano passado, Albanese apelara à expulsão dos diplomatas russos da Austrália em retaliação pela invasão da Ucrânia, ainda que o embaixador russo na Austrália, Alexey Pavlovsky, permaneça no cargo desde maio de 2019.

Mike Burgess descreveu o desmantelamento da rede de espionagem como um exemplo da "postura mais agressiva da agência em matéria de contra-espionagem".