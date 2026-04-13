"Mensagem é promover a paz". Papa Leão XIV "não teme Administração Trump"

A França vai organizar uma conferência com o Reino Unido "em breve, com países dispostos a contribuir" para "uma missão multinacional pacífica com o objetivo de restaurar a liberdade de navegação" no Estreito de Ormuz, anunciou o presidente Emmanuel Macron.





"Esta missão estritamente defensiva, separada dos beligerantes, será realizada assim que a situação permitir", acrescentou o presidente francês, citado pela AFP.



Emmanuel Macron, que conversou com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer no domingo, não comentou a decisão norte-americana de impor um "bloqueio" naval nesta passagem marítima do Golfo, anunciado por Donald Trump após o fracasso das negociações entre os Estados Unidos e o Irão e com entrada em vigor prevista para segunda-feira.



Keir Starmer afirmou que não apoia este bloqueio.



Numa mensagem sobre o Dia X, o presidente francês pediu que "nenhum esforço" seja poupado para "alcançar rapidamente uma solução sólida e duradoura para o conflito no Médio Oriente através da diplomacia", "uma solução que proporcione à região uma estrutura robusta que permita a todos viver em paz e segurança".



"Para alcançar isso, todas as questões substantivas devem ser abordadas com soluções duradouras, incluindo as atividades nucleares e de mísseis balísticos do Irão e as suas ações desestabilizadoras na região, bem como garantir a retomada, o mais rápido possível, da navegação livre e desimpedida no Estreito de Ormuz e permitir que o Líbano retorne ao caminho da paz com pleno respeito à sua soberania e integridade territorial", enfatizou.

