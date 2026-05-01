Mercosul. António Costa destaca impacto de acordo comercial desde hoje em vigor

"Juntos, a nossa voz terá um impacto mais forte", divulgou António Costa nas redes sociais, após uma videoconferência com os líderes da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, a quem referiu que esta é uma parceria que reflete a "visão comum do mundo" que têm.

"A partir de agora, as nossas empresas e cidadãos poderão desfrutar dos seus benefícios. Neste dia 01 de maio, Dia Internacinonal do Trabalhador, a Europa e a América Latina celebram investindo na nossa prosperidade comum", disse ainda Costa, após a reunião com os presidentes argentino, Javier Milei, brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, paraguaio, Santiago Pena, e uruguaio, Yamandú Orsi.

Na reunião participou também a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, que -- também nas redes sociais, agradeceu o empenho de cada um para se fechar um acordo de parceria entre a União Europeia e os países do Mercosul.

"Gostaria de agradecer a cada um de vós pelo vosso empenho no acordo UE-Mercosul. Juntos, enviamos uma mensagem poderosa ao mundo: a de que a abertura e a parceria criam prosperidade para todos", escreveu a líder do executivo comunitário.

O acordo comercial entre a UE e os países latino-americanos do Mercosul entrou hoje em vigor, de forma provisória, após mais de 25 anos de negociações, criando uma das maiores zonas de comércio livre do mundo, abrangendo mais de 700 milhões de consumidores.

As tarifas alfandegárias de várias exportações da UE para o bloco latino-americano - como automóveis, produtos farmacêuticos, azeite ou vinho -- serão fortemente reduzidas ou mesmo eliminadas.

O tratado, que facilita a entrada de carne de vaca, açúcar, arroz, mel e soja sul-americanos, acabou por ser assinado em meados de janeiro.

Este acordo comercial começou a ser negociado em 1999 e tem sido contestado principalmente pelo setor agrícola na UE, para o qual foram criadas cláusula de salvaguarda.

Em 17 de janeiro foram assinados os dois textos, um dos quais o Acordo de Parceria UE-Mercosul, que combina o diálogo político, a cooperação e o comércio, que faz parte de uma parceria mais abrangente que só se torna efetivo quando for ratificada pelos Estados-membros da UE.

O que entra hoje em vigor é Acordo Provisório sobre comércio, que engloba os compromissos em matéria de comércio e investimento.

O Parlamento Europeu recorreu entretanto à justiça da UE para verificar a conformidade do acordo com a legislação da UE. Enquanto se aguarda a decisão do Tribunal de Justiça da UE a Comissão -- que tutela a política comercial do bloco - decidiu aplicar o acordo de forma provisória, um direito que lhe assiste.

Para além do Mercosul, a UE selou recentemente acordos com a Índia e a Austrália, numa procura de diversificação de parceiros comerciais.