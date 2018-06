Partilhar o artigo Merkel avança com novas medidas para "salvar" coligação de governo Imprimir o artigo Merkel avança com novas medidas para "salvar" coligação de governo Enviar por email o artigo Merkel avança com novas medidas para "salvar" coligação de governo Aumentar a fonte do artigo Merkel avança com novas medidas para "salvar" coligação de governo Diminuir a fonte do artigo Merkel avança com novas medidas para "salvar" coligação de governo Ouvir o artigo Merkel avança com novas medidas para "salvar" coligação de governo

Tópicos:

Bélgica Dinaca Estónia Finlândia, Checa, Cristã CSU,