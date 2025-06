Merz descreve Trump como "pessoa-chave" para pôr fim à guerra na Ucrânia

Os lideres dos EUA e Alemanha reuniram-se na Sala Oval, o mesmo palco que registou hostilidade entre Donald Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy e o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa. O chanceler alemão Friedrich Merz foi recebido calorosamente.

Trump é pessoa-chave



Durante o encontro, Friedrich Merz afirmou que o presidente Trump é a "pessoa-chave" para pôr fim à guerra na Ucrânia "pressionando a Rússia" e juntos afirmaram que estão "infelizes" com a invasão russa.







“Nós os dois concordámos como o quanto é terrível esta guerra, e estamos à procura de formas de pará-la muito em breve” disse Merz.





“E eu disse ao presidente Trump que ele é a pessoa-chave no mundo que pode concretizar o fim do conflito ucraniano neste momento, fazendo pressão sobre a Rússia", acrescentou.











“A Ucrânia está apenas a visar alvos militares, não civis, não infraestrutura de energia. Essa é a diferença, e essa é a razão pela qual estamos a tentar pressionar mais a Rússia”, acentuou Merz.

"Luta infantil"

Por sua vez, Trump evitou fornecer detalhes sobre novas sanções contra Rússia e comparou a guerra na Ucrânia com uma luta infantil.









“Algumas vezes parecem duas crianças a lutarem como loucas. Eles odeiam-se, lutam num parque, e tentamos separá-los. Mas eles não querem ser agarrados, às vezes é melhor deixá-los a lutar por um tempo e esperar para separá-los”, descreveu o presidente norte-americano.







Horas antes, o presidente norte-americano disse ter pedido ao presidente russo, Vladimir Putin, para não retaliar após os últimos ataques de drones da Ucrânia contra as bases aéreas russas.





"Eu disse-lhe: 'não faça isso, você não deve fazer isso, você deve parar'", explicou Trump aos repórteres, acrescentando que Putin respondeu que não tinha "outra escolha" que não fosse retaliar





Reunião amigável com conversas sobre comércio

Enquanto se mantém tensões sobre as negociações para chegar a um acordo comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia, a Alemanha sabe que a sua economia pode pagar um preço alto nas exportações, mas Trump, em tom otimista, disse a Merz que ficaria agradado com um acordo.







"Vamos acabar por estabelecer um acordo comercial", afirmou Trump.











As principais taxas aduaneiras que Trump impôs às exportações da UE, foram adiadas até 9 de julho. A Alemanha ainda está a ser afetada por tarifas, como a taxa de 25% sobre automóveis, que se mantém em vigor.







"Seremos muito, muito, muito duros", disse Trump relativamente às penalizações dirigidas a Moscovo. Mas para acabar com a guerra “serão preciso dois para dançar tango”, continuou Trump.Durante o encontro com Merz, Trump deixou ainda claro que continuar a apoiar a Ucrânia. “Sim, estou com a Ucrânia. Acabámos de assinar um grande negócio relativo à terra rara com a Ucrânia.”"Acho que isso será determinado principalmente pela União Europeia, mas você [Merz] é um parceiro muito importante nesse processo, você estará envolvido", disse Trump a Merz.O presidente Trump sublinhou que "esperançosamente" haverá um acordo comercial., rematou Trump.Para já, Merz saiu ileso do encontro, pois optou por não desafiar Trump em alguns de seus comentários sobre a constantes alterações relativas ao apoio dos EUA e da Europa, concentrando-se sobretudo nas opiniões partilhadas por ambos.