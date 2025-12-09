Messi é o primeiro futebolista a revalidar o prémio de "Jogador Mais Valioso" da época regular

Depois de já ter sido o vencedor do galardão em 2024, Messi foi o melhor em 2025, ao fechar a 'regular season' como o melhor marcador, com 29 golos, mais cinco do que Denis Bouanga (Los Angeles FC) e Sam Surridge (Nashville), aos quais adicionou 16 assistências, em apenas 28 jogos.



O internacional argentino, de 38 anos, é apenas o segundo jogador a conseguir dois títulos de MVP na MLS, replicando o feito do norte-americano Preki, que não os conseguiu de forma consecutiva (1997 e 2003).



"Feliz por receber este prémio (de MVP) e ser o primeiro nesta liga a ganhar dois consecutivos. Quero, obviamente, partilhar este prémio com os meus companheiros de equipa. Também tive a sorte de ganhar o prémio de melhor marcador e isso só foi possível com a ajuda deles", disse Messi, citado pelo Inter Miami.



Messi recebeu 70,4% dos votos, batendo claramente Anders Dreyer (San Diego), segundo, com 11,2%, Denis Bouanga (LAFC), terceiro, com 7,3%, Evander (Cincinnati), quarto, com 4,8%, e Sam Surridge (Nashville), quinto, com 2,4%.



"Foi fantástico ao longo de toda a época, ao nível dos números e também do comprometimento", afirmou o treinador do Inter Miami, o também argentino Javier Mascherano.



O '10' do conjunto da Florida já tinha sido eleito, no sábado, o MVP da final da MLS, ao somar duas assistências no triunfo do Inter Miami por 3-1 sobre os canadianos do Vancouver Whitecaps.



Campeão mundial pela Argentina em 2022 e oito vezes vencedor da Bola de Ouro, Messi chegou em julho de 2023 a um Inter Miami sem qualquer título e, desde então, o conjunto da Florida já venceu a Taça das Ligas (2023), a Supporters'Shield (2024), para a melhor equipa da fase regular, e agora a MLS Cup (2025).

