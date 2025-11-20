Meta vai excluir os australianos com menos de 16 anos do Instagram e do Facebook a 4 de dezembro

"A partir de hoje, a Meta vai notificar os utilizadores australianos que têm entre 13 e 15 anos de que perderão o acesso ao Instagram, Threads e Facebook", anunciou hoje o grupo americano numa nota de imprensa.

"A Meta começará a bloquear novas contas de menores de 16 anos e a revogar os acessos existentes a partir de 4 de dezembro, e prevê eliminar todas as contas conhecidas de menores de 16 anos até 10 de dezembro", adianta o comunicado.

Os adolescentes poderão aceder às suas contas "exatamente como as deixaram" quando atingirem os 16 anos, garantiu a Meta.

A partir de 10 de dezembro, a Austrália vai obrigar, mediante uma lei que entrará em vigor a 10 de dezembro, as plataformas de redes sociais, incluindo Facebook, Instagram e TikTok, a remover os utilizadores com menos de 16 anos, caso contrário, estarão sujeitas a pesadas multas.

"Partilhamos o objetivo do governo australiano de criar experiências online seguras e apropriadas à idade, mas afastar os adolescentes dos seus amigos e das suas comunidades não é a solução", argumentou o grupo.