Meta. Whatsapp criticado por baixar o limite de idade na aplicação

Após ser anunciada em Fevereiro, a medida. Vários grupos a. Muitos professores, pais e especialistas acusam a Meta de colocar osA empresa, por sua vez, explicou que as mudanças foram feitas em consonância com o que já se faz em muitos outros países, garantindo que a proteção dos mais novos será sempre garantida.No Reino Unido, aponta o“Se não estão a tomar medidas a esta altura, e não conseguem demonstrar que estão a tomar medidas alternativas eficazes para manter as crianças seguras, então vamos ter de investigar. Temos poder para os forçar a fazer mudanças, se acreditarmos que é necessário haver mudanças”, explicou Mark Bunting, diretor da estratégia de segurança online da reguladora Ofcom.“Se não quiserem compactuar com regras, temos poderes para impor multas pesadas – e não hesitaremos em usar esse tipo de poder – se não existir outro caminho para fazer a mudança que achamos necessário”, continuou.Esta semana, a empresa apresentou várias medidas para proteger os menores que usam as aplicações da Meta para não serem extorquidos através de imagens íntimas.Também confirmou que vai começar a testar um filtro chamado “Proteção da Nudez” em mensagens de Instagram, que vai entrar em vigor automaticamente para todos os utilizadores que tenham menos de 18 anos e vai desfocar imagens em que seja identificada nudez.A empresa também vai disponibilizar a opção de não se responder a este tipo de mensagens e de bloquear a pessoa que mandou a mensagem, reportando-a de seguida.