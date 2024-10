Metade das mortes por calor na Europa provocadas pela crise climática

O número de mortos é cerca de dez vezes superior ao número de pessoas assassinadas na Europa nesse ano.”, frisou a autora principal, Thessa Beck. “”.

O clima quente matou mais mulheres do que homens, mais europeus do sul do que do norte e mais idosos do que jovens.

Mesmo pequenos aumentos de temperatura podem ter impactos devastadores na saúde pública", afirmou Emily Theokritoff, investigadora do Imperial College de Londres que não participou no estudo, ao jornal Guardian. "Este resultado faz sentido - as mortes relacionadas com o calor aumentam rapidamente à medida que as temperaturas ultrapassam os limites a que as pessoas estão aclimatadas."

Os cientistas já sabiam que a poluição por carbono tinha tornado as ondas de calor mais quentes, mas não sabiam até que ponto tinha aumentado o número de mortes.Esta percentagem variou entre 44 por cento e 54 por cento nos seis anos anteriores.

O verão de 2022 foi o mais quente desde que há registo na Europa e foi caracterizado por uma série intensa de ondas de calor.

A Europa está a aquecer duas vezes mais depressa do que o resto do planeta, mas os médicos alertam para o facto de os seus hospitais não estarem preparados para lidar com as consequências.



O aumento das temperaturas obriga um maior número de pessoas a suportar o calor abrasador do verão, que faz com que o seu corpo entre em sobreaquecimento, ao mesmo tempo que reduz a exposição ao frio arrepiante do inverno, que as deixa demasiado fracas para combater as doenças.

Na semana passada, o programa das Nações Unidas para o ambiente avisou que o mundo está a caminho de aquecer 3.ºC até ao final do século.

Os perigos do calor extremo são ainda maiores em África, na Ásia e na América do Sul, mas a falta de dados tem limitado os estudos sobre o modo como afeta a saúde humana, acrescentou Thessa Beck.Segundo a autora principal do estudo, “”.“No entanto, o nosso estudo, juntamente com pesquisas anteriores, mostra que mesmo o calor moderado pode levar a mortes relacionadas com o calor, particularmente entre as populações mais vulneráveis”, esclareceu.

Atualmente as ondas de calor são responsáveis pela maioria das mortes relacionadas com as condições meteorológicas na Europa, onde foram identificados riscos acrescidos de óbitos por doenças cardiovasculares e respiratórias relacionadas com a exposição a temperaturas elevadas entre a população com doenças pré-existentes.

No novo estudo, utilizaram o modelo com temperaturas de um mundo hipotético em que os humanos não tivessem aquecido o planeta.

Descobriram que as alterações climáticas estão na origem de 22 501 mortes por calor nas mulheres e de 14. 026 mortes por calor nos homens.





Garyfallos Konstantinoudis, investigador do Imperial College London, que também não participou no estudo, afirmou ao jornal britânico que os autores poderão ter sobrestimado o efeito do calor na mortalidade por não terem tido em conta a forma como as pessoas se adaptaram.”, realçou Garyfallos Konstantinoudis.“O calor pode ser muito perigoso para o coração, especialmente para as pessoas mais velhas”, recordou Thessa Beck.Os governos podem salvar vidas criando planos de ação para o tempo quente, concebendo cidades com mais espaços verdes e menos betão e reduzindo a poluição.