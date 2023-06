México. Encontrados dezenas de sacos com restos mortais

As autoridades mexicanas encontraram dezenas de sacos com restos humanos numa ravina nos arredores da cidade de Guadalajara. O número de vítimas que teriam resultado nesses restos mortais ainda é desconhecido. De acordo com a BBC, antes da descoberta dos corpos, as autoridades locais procuravam sete jovens funcionários de um Call Center.