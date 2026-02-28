México envia 1,2 toneladas de ajuda alimentar para Cuba
Dois navios da Marinha mexicana atracaram hoje na baía de Havana com um segundo carregamento de ajuda de 1.200 toneladas de alimentos, para aliviar a crise humanitária em Cuba, agravada pelo embargo petrolífero decretado pelos Estados Unidos.
Os navios de apoio logístico `Papaloapan` e `Huasteco`, que partiram do porto mexicano de Veracruz na passada terça-feira, entraram hoje de manhã na baía da capital cubana com assistência técnica local, de uma forma muito semelhante à do primeiro carregamento, realizado há algumas semanas, noticiou a agência espanhola Efe.
A vice-ministra das Relações Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, citada pela Efe, escreveu hoje nas redes sociais a agradecer a ajuda e a confirmar a entrada no país dos navios mexicanos.
O navio `Papaloapan` transportou 1.078 toneladas de feijão e leite em pó e o `Huasteco` 92 toneladas de feijão, às quais se juntam 23 toneladas de "diversos itens alimentícios", que foram recolhidos por diferentes organizações sociais com o apoio do governo da Cidade do México.
O Ministério das Relações Exteriores do México anunciou na passada terça-feira a decisão de enviar um segundo pacote de ajuda humanitária para Cuba, após um primeiro apoio, em 12 de fevereiro, com mais de 814 toneladas de alimentos e produtos de higiene.
A Presidente do México, Claudia Sheinbaum, reiterou que o seu Governo manterá o apoio àquela ilha com alimentos, mas sem incluir petróleo, na sequência do bloqueio imposto por Washington e da ameaça de tarifas sobre os países que fornecem petróleo bruto a Cuba.
O Governo mexicano enquadrou este novo carregamento como uma "tradição de solidariedade" com os países latino-americanos e particularmente com Cuba, acrescentando que nos últimos meses também enviou ajuda a outras partes do continente americano afetadas por emergências, como os incêndios na Califórnia e no Chile, bem como as inundações no Texas, EUA.