México envia 1,2 toneladas de ajuda alimentar para Cuba

Os navios de apoio logístico `Papaloapan` e `Huasteco`, que partiram do porto mexicano de Veracruz na passada terça-feira, entraram hoje de manhã na baía da capital cubana com assistência técnica local, de uma forma muito semelhante à do primeiro carregamento, realizado há algumas semanas, noticiou a agência espanhola Efe.

A vice-ministra das Relações Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, citada pela Efe, escreveu hoje nas redes sociais a agradecer a ajuda e a confirmar a entrada no país dos navios mexicanos.

O navio `Papaloapan` transportou 1.078 toneladas de feijão e leite em pó e o `Huasteco` 92 toneladas de feijão, às quais se juntam 23 toneladas de "diversos itens alimentícios", que foram recolhidos por diferentes organizações sociais com o apoio do governo da Cidade do México.

O Ministério das Relações Exteriores do México anunciou na passada terça-feira a decisão de enviar um segundo pacote de ajuda humanitária para Cuba, após um primeiro apoio, em 12 de fevereiro, com mais de 814 toneladas de alimentos e produtos de higiene.

A Presidente do México, Claudia Sheinbaum, reiterou que o seu Governo manterá o apoio àquela ilha com alimentos, mas sem incluir petróleo, na sequência do bloqueio imposto por Washington e da ameaça de tarifas sobre os países que fornecem petróleo bruto a Cuba.

O Governo mexicano enquadrou este novo carregamento como uma "tradição de solidariedade" com os países latino-americanos e particularmente com Cuba, acrescentando que nos últimos meses também enviou ajuda a outras partes do continente americano afetadas por emergências, como os incêndios na Califórnia e no Chile, bem como as inundações no Texas, EUA.