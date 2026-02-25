México envia segundo pacote de ajuda humanitária com alimentos para Cuba

"Esta terça-feira, os navios de apoio logístico Papalopan e Huasteco partiram do porto de Veracruz com um total de 1.193 toneladas de mantimentos destinados à população civil da ilha de Cuba", anunciou o ministério mexicano dos Negócios Estrangeiros através de um comunicado.

Os dois navios transportam alimentos de primeira necessidade destinados à população civil da ilha, numa viagem marítima com duração estimada de quatro dias.

De acordo com informações oficiais, o navio Papaloapan transporta a maior parte da carga: 1.078 toneladas de feijão e leite em pó.

Já o navio Huasteco transporta 92 toneladas de feijão, além de 23 toneladas de "alimentos diversos".

O Ministério dos Negócios Estrangeiros precisou que essas 23 toneladas foram entregues por diferentes organizações sociais, com o apoio do Governo da Cidade do México, através de um centro de recolha instalado no Centro Histórico da capital, e correspondem a uma primeira entrega.

Para o transporte, bem como para as manobras de embarque e desembarque, foram utilizados mais de 350 elementos navais, além de um guindaste e cinco empilhadeiras, de acordo com o comunicado.

O envio ocorre depois da diplomacia do país ter confirmado, no passado dia 12, a chegada a Havana de dois navios mexicanos com mais de 814 toneladas de mantimentos e outros bens enviados como ajuda humanitária.

As duas entregas ocorrem depois de a Presidente do México, Claudia Sheinbaum, ter reiterado que o seu Governo manterá o apoio à ilha com alimentos, mas sem incluir petróleo, numa aparente aceitação do bloqueio impulsionado por Washington, que ameaçou aumentar tarifas aos países que exportem petróleo para Cuba.

Antes desta restrição, o México exportou petróleo para Cuba no valor de 609,392 milhões de dólares durante 2025, cerca de 1% da produção da petrolífera mexicana Pemex, valor que representou um aumento de 10,6 % em relação a todo o ano de 2024, ano em que foram registadas receitas de 551,216 milhões de dólares, de acordo com dados do Banco do México.

Nos dias anteriores, Sheinbaum também indicou que existem conversas para explorar sobre se o México pode facilitar um diálogo entre os Estados Unidos e Cuba, ao mesmo tempo que insistiu nos princípios da política externa mexicana, como a autodeterminação dos povos e a não intervenção.

O Governo mexicano enquadrou este novo carregamento numa "tradição de solidariedade" com os países da América Latina e, em particular, com Cuba, e afirmou que, nos últimos meses, também enviou ajuda a outros pontos do continente afetados por emergências, como os incêndios na Califórnia, Estados Unidos, e no Chile, bem como as inundações no Texas, entre outras tragédias causadas por desastres naturais.