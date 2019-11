Michel Barnier na Web Summit. "Mesmo quando o acordo for assinado, não vai ser o fim da história"

"Até agora ninguém me conseguiu explicar o valor acrescentado pelo Brexit, nem mesmo Nigel Farage", disse esta terça-feira o negociador-chefe da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier, no palco da Web Summit em Lisboa.







Numa intervenção de cerca de 20 minutos, o responsável europeu reconheceu que o futuro do continente será incluenciado por este processo de negociação. "O Brexit não é só sobre o divórcio entre a União Europeia e o Reino Unido", enfatizou, lembrando que é preciso construir uma nova parceira estável com Londres e que muitas consequências foram até agora "subestimadas".







Apesar de considerar o Brexit um situação "em que todos perdem", os dois lados devem tentar preservar a "amizade, cooperação e ambição conjunta".







"Mesmo com o acordo assinado, este não vai ser o fim da história. Temos de manter em mente que isto é um passo, não uma meta. Temos em mãos a tarefa de nos reconstruirmos depois da saída do Reino Unido", instou.







Por isso, mesmo quando o acordo negociado em outubro entre Londres e Bruxelas for ratificado, "não vai ser o fim da história", acrescentando que as negociações sobre a relação comercial vão ser "difíceis", uma vez que o bloco europeu não irá tolerar "uma vantagem competitiva injusta".





No entanto, "a Comissão Europeia estará pronta para começar as negociações logo que o Reino Unido ratificar o acordo", garantiu o representante.







Michel Barnier lembra, no entanto, que a União Europeia e o Reino Unido já conseguiram chegar a uma solução "para a situação única" da Irlanda e da Irlanda do Norte, local onde o Brexit pode trazer "os maiores riscos e problems".







"O Brexit é uma escola de paciência. O Brexit é uma escola de tenacidade", frisou.







Michel Barnier não esqueceu as preocupações relacionadas com a privacidade e falou delas no palco da Web Summit.







"Os cidadãos foram sempre a nossa prioridade e queremos proteger os seus direitos. (...) Queremos saber o que vai acontecer aos dados de pessoas que estejam num país da União Europeia e acedam a um site britânico para fazer uma compra. Temos de garantir que estes dados estão protegidos", sublinhou.







Michel Barnier enfatizou ainda o papel de liderança que a União Europeia deve assumir junto das principais potências. "Os Estados Unidos e a China estão a liderar. Se a Europa não agora, o futuro dos nossos dados pessoais será discutido em Washington e em Pequim", alertou o responsável, acrescentando que a União Europeia deve garantir a sua cibersegurança.