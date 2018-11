Migrantes: Trump e Obama trocam acusações

RTP05 Nov, 2018, 10:09 | Mundo

“Na passada semana contactei o nosso exército. Não estamos a brincar, pessoal. Ao vermos o que vem aí, é uma invasão. É uma invasão”, afirmou o presidente norte-americano num comício na Georgia.



Donald Trump alertou para o facto de estar “muita cosa a acontecer”.



“E façam a pergunta: como acham que tal surgiu? Viram a segunda caravana? E nós pagamos a esses países, às Honduras, a El Salvador. Pagamos a esses países centenas de milhões de dólares, o que é algo que vamos travar muito em breve”, acrescentou.



Aos apoiantes, Trump voltou a frisar que a caravana de migrantes que está a centenas de quilómetros das fronteiras dos Estados Unidos com o México representa uma ameaça para o país.



Segundo Trump esses países “não fazem nada. Não fazem nada por nós”.



Obama fala em golpe político

Nos discursos realizados, domingo, nos Estados da Georgia e do Tennessee, Trump elogiou a economia norte-americana e, mais uma vez, alimentou a ideia de que uma maioria democrata no congresso criaria uma situação de medo em questões culturais como a imigração.“Vocês viram aquele arame farpado a subir? Sim, nós temos arame farpado a subir. Não estamos a permitir que essas pessoas invadam o nosso país”, acrescentou.Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, acusa os republicanos de golpe político.“Agora, duas semanas antes destas eleições, dizem-nos que a única ameaça mais grave para a América é um bando de refugiados pobres, falidos e esfomeados que está a 1.600 quilómetros de distância”, afirmou Obama num comício em Indiana.Nos seus discursos nos Estados de Indiana e do Illinois, Obama acusou os republicanos por “mentir descaradamente, repetidamente e sem rodeios”.“Não é que precisemos de mais empregos aqui, não é o sistema de saúde, não é a forma como vamos educar os nossos filhos nem tirar as armas das mãos das pessoas. O importante não é isso. O problema são essas pessoas que estão a 1.600 quilómetros de distância”, frisou.“E, a propósito, até vão enviar as nossas corajosas tropas, vão enviá-las como um golpe político. Os nossos militares merecem melhor do que isso”, realçou Obama.Para o ex-presidente, “a América está numa encruzilhada. O carácter do nosso país está nas urnas”.