Mil dias de guerra na Ucrânia. Putin assina decreto que agiliza recurso a armas nucleares

Em resposta à decisão de Joe Biden de dar luz verde à Ucrânia para usar mísseis de longo alcance em território russo, Vladimir Putin assinou um decreto de lei, esta segunda-feira, que permite o uso alargado de armas nucleares contra qualquer “agressão” por parte de um “Estado não nuclear, mas com a participação ou apoio de um país nuclear”.



A assinatura do decreto ocorre quando se assinalam mil dias da ofensiva contra a Ucrânia.



O "documento de planeamento estratégico" inclui a "posição oficial sobre a dissuasão nuclear", "define os perigos e ameaças militares contra os quais se pode atuar com dissuasão nuclear" e garante uma resposta à "agressão" de "um potencial inimigo", quer contra a Rússia, quer "contra os seus aliados".



Com esta atualização da doutrina nuclear, a Rússia reserva-se o direito de usar armas nucleares caso seja alvo de um ataque com mísseis apoiado por uma potência nuclear e, segundo o Kremlin, qualquer agressão levada a cabo contra a Rússia por parte de um Estado-membro de uma coligação será considerada por Moscovo como um ataque conjunto. Ou seja, se uma potência nuclear, como os Estados Unidos, ajudar a Ucrânia a atacar território russo, a Rússia assume isso como um ataque conjunto.



O porta-voz do Kremlin afirmou, entrento, que o uso de mísseis ocidentais não nucleares pelas forças armadas ucranianas contra a Federação Russa, com o novo decreto de lei, poderia levar a uma resposta nuclear. Numa conferência de imprensa, Dmitry Peskov adiantou ainda que a doutrina nuclear tem de ser objeto de análise profunda tanto na Rússia como noutros países.



Segundo Peskov, a Federação Russa considera o uso de armas nucleares uma medida extrema, mas que a atualização da doutrina era necessária para alinhar o documento à atual situação política.



A "operação especial", continuou, está a ocorrer devido a uma guerra desencadeada pelo Ocidente contra a Rússia. Além disso, os militares russos estão a monitorizar de perto os relatórios sobre planos para usar mísseis de longo alcance dos EUA na região de Kursk, na Rússia.