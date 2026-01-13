Mil dias de guerra no Sudão. Governo regressa a Cartum

As mulheres estão a sofrer o impacto mais severo da crise humanitária no Sudão:

"A fome está a tornar-se cada vez mais uma questão de género"; "as desigualdades de género preexistentes no país estão a ser exacerbadas pelo conflito em curso" -Jens Laerke, porta-voz do OCHA, Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários.

A ONU Mulheres já tinha alertado, várias vezes, que as mulheres correm o risco de violência sexual enquanto procuram comida.