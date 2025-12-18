Milhares de agricultores protestam em Bruxelas contra acordo com o Mercosul

É uma das maiores concentrações do setor mesmo no centro de Bruxelas, milhares de agricultores dos vários países na União Europeia juntaram-se em protesto desde as primeiras horas da manhã.





Houve já confrontos entre os manifestantes e a polícia e há centenas de tratores a bloquear estradas de acesso à capital belga. Numa mensagem divulgada nas redes sociais no final do encontro, António Costa, classificou a reunião como "boa e produtiva". Os presidentes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia receberam também esta manhã, representantes dos agricultores da UE.

acrescentou ainda o antigo primeiro-ministro português.Os protestos são contra o acordo entre a União Europeia e o Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai). Os manifestantes rejeitam ainda eventuais cortes previstos para a Política Agrícola Comum (PAC) no próximo Quadro Financeiro Multianual (2028-2034).O acordo com o Mercosul e a respetiva cláusula de segurança para os agricultores europeus deverá ser discutido e aprovado na sexta-feira pelos Estados-membros, por maioria qualificada, permitindo que Ursula von der Leyen viaje para o Brasil no sábado para assinar um acordo que levou 25 anos a fechar.Um grupo de países, liderado pela França, rejeita o acordo, tendo a Itália um papel decisivo para haver uma minoria de bloqueio (têm de representara 65 por cento da população da UE).