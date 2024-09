Milhares de libaneses fogem do sul do país e invadem Beirute

A Antena 1 ouviu, há instantes, uma portuguesa que vive na cidade, que descreve tempos complicados, por causa do clima de insegurança e da crise social que está a ser provocada pela guerra.Esta emigrante portuguesa que decidiu continuar em Beirute, e contou à jornalista Oriana Barcelos que muitos dos deslocados estão a receber abrigo em casa de particulares, por causa da incapacidade de resposta por parte das autoridades libanesas.No espaço de uma semana, 100 mil pessoas fugiram do Líbano para a Síria.

Números revelados, esta manhã, pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os refugiados.





Esta manhã é esperado um discurso do número dois do Hezbollah, as primeiras declarações desde o assassinato do líder histórico do grupo xiita pró-iraniano.Em conferência de imprensa, o porta-voz do ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros garantiu, esta segunda, que o país não vai deixar sem resposta os atos criminosos cometidos pelas Forças Armadas de Israel.Um agravar do conflito no Médio Oriente que leva esta manhã o chefe da diplomacia europeia Josep Borrell a convocar uma reunião de urgência, com os ministros responsáveis pelas relações exteriores.