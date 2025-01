Milhares de pessoas obrigadas a abandonar casas devido a novo incêndio na Califórnia

A região está, por isso, novamente sob alerta vermelho devido aos ventos fortes e condições secas e de baixa humidade.

Cerca de 31 mil pessoas receberam ordem para abandonar de imediato as suas casas e outras 23 mil foram alertadas de que podem ter de sair da região.

disse o chefe do Departamento de Bombeiros do Condado de Los Angeles, Anthony Marrone, em conferência de imprensa na quarta-feira à noite.“A situação continua ativa e o incêndio continua a ser um incêndio difícil de conter, embora estejamos a levar vantagem”, acrescentou Marrone.A região montanhosa faz fronteira com várias áreas residenciais e escolas, mas nenhuma infraestrutura foi danificada até ao momento.A Angeles National Forest disse que todo o seu parque nas Montanhas San Gabriel estava fechado para visitantes.O incêndio em Eaton, que queimou 57 quilómetros quadrados de floresta a leste de Los Angeles, está 91% contido, enquanto o incêndio de Palisades, que consumiu 95 quilómetros quadrados no lado oeste de Los Angeles, está 68% contido.

Desde que os dois incêndios começaram, a 7 de janeiro, destruíram uma área quase do tamanho de Washington D.C., mataram 28 pessoas e danificaram ou destruíram quase 16.000 infraestruturas, segundo o Departamento de Silvicultura e Proteção contra Incêndios da Califórnia (Cal Fire). Esta é já considerada a catástrofe natural mais devastadora da história dos Estados Unidos.