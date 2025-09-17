Milhares em Londres contra visita de Donald Trump ao Reino Unido

Keir Starmer tenta apoios

Além do presidente norte-americano, os manifestantes deixaram apelos contra o racismo e contra a guerra em Gaza."Os migrantes são bem-vindos, Trump não é bem-vindo", "Não ao racismo, não a Trump", "Bombardear crianças em Gaza e festejar no Reino Unido", pode ler-se nalguns cartazes., as suas políticas, o seu racismo", disse Zoe Gardner, da coligação, à AFP."Tenho medo de como o mundo está a ser dominado por homens verdadeiramente maus", afirmou por seu lado Jo Williamson, uma manifestante de 58 anos, à mesma agência."Tivemos aqui uma grande manifestação este fim de semana, muito racista, e quisemos expressar-nos", acrescentou, referindo-se a um protesto que encheu as ruas de Londres com milhões de pessoas, contra a imigração ilegal e em defesa do modo de vida tradicional britânico.O primeiro sinal de animosidade contra a visita surgiu logo terça-feira quando uma imagem do presidente norte-americano, ao lado do pedófilo e proxeneta Jeffrey Epstein, foi projetada numa das torres do castelo de Windsor. Quatro pessoas foram detidas.Na altura, Trump não se encontrava no local.O presidente dos EUA aterrou terça-feira à noite no Reino Unido, a bordo do Air Force One, na companhia da primeira dama, Melania Trump. Esta é a sua segunda visita de Estado ao país e está a ser rodeada de medidas excecionais de segurança.Ambos foram recebidos com pompa pela família real, com a receção a encerrar com um banquete de Estado.em curso entre os dois países.Não foi divulgado o teor do discurso do presidente dos EUA.Donald deverá reunir-se quinta-feira com o primeiro-ministro britânico, em Chequers, para uma série de reuniões políticas., os laços económicos profundos, garantir triliões de dólares em investimentos, discutir tarifas e pressionar Trump sobre a Ucrânia e Israel.Empresas como a Microsoft, a Nvidia, a Google e a OpenAI já prometeram 31 mil milhões de libras (42 mil milhões de dólares) em investimentos britânicos nos próximos anos, em IA, computação quântica e energia nuclear civil.Starmer também quer mais progressos no comércio, depois de o Reino Unido ter fechado o primeiro acordo com Trump para reduzir algumas tarifas. As negociações podem abordar os restantes impostos sobre o aço, o whisky e o salmão."Querem ver se conseguem refinar um pouco o acordo comercial", disse Trump na terça-feira, antes de partir para Londres.De acordo com sondagens, o presidente norte-americano é muito impopular. Por outro lado, as taxas de aprovação do primeiro-ministro britânico estão em queda, com milhares de britânicos a exigir que se demita.