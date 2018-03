Milhares nas ruas de Barcelona contra detenção de Puigdemont

25 Mar, 2018, 19:17 / atualizado em 25 Mar, 2018, 19:17 | Mundo

"Puigdemont nosso Presidente!"

Exilado na Bélgica há vários meses, Puigdemont é acusado de sedição, rebelião e peculato pela organização do referendo de 1 outubro.O ex-presidente do Governo regional da Catalunha viajava de carro quando foi intercetado pela polícia alemã pouco depois de passar a fronteira com a Dinamarca.Uma detenção que levou a esta manifestação em Barcelona.Há milhares de manifestantes concentrados em frente à delegação da Comissão Europeia em Barcelona e outros milhares junto ao gabinete do representante do Governo espanhol na Catalunha.

Os manifestantes exigem a libertação do ex-presidente Puigdemont e dos cincos políticos independentistas que foram presos na sexta-feira por ordem do Supremo Tribunal.

Os protestos, organizados pelos Comités de Defesa da República (CDR) e pela Assembleia Nacional da Catalunha (ANC), confluíram frente à delegação da Comissão Europeia em Barcelona e terminar em frente ao consulado da Alemanha, localizado em Port Olimpic, mas o trajeto foi separado.

Os elementos que participam no protesto convocado pelos Comités de Defesa da República estão agora concentrados junto ao gabinete do representante do Governo espanhol na Catalunha, onde a polícia antimotim já teve que intervir, impedindo o avanço da multidão.

Nos protestos, os manifestantes exibem cartazes e gritam "Puigdemont, nosso presidente", além de apelarem a uma nova greve geral e pedirem a libertação de "presos políticos".

Puigdemont vinha de carro, desde a Dinamarca, e teria como intenção regressar à Bélgica, como confirmou o seu advogado no Twitter.



Ouvido segunda-feira

Puigdemont abordado da autoestrada A7

O advogado de Puigdemont usou a expressão de que o ex-líder catalão foi “retido” pelas autoridades alemãs, mas a polícia alemã já confirmou que o ex-presidente do Governo catalão foi mesmo detido.As autoridades alemãs anunciaram a meio da tarde que Puigdemont vai ser presente na segunda-feira a um juiz, para confirmação da identificação."O objetivo será apenas o de verificar a identidade da pessoa detida. O Tribunal Regional de Schleswig-Holstein, em Schleswig, terá depois de decidir se o Sr. Puigdemont deve ser detido para ser entregue a Espanha", refere um promotor público alemão, em comunicado, citado pela agência de notícias francesa AFP.Puigdemont foi abordado pela polícia alemã por volta das 11h19 (10h19 em Portugal) na autoestrada A7, revelou o porta-voz da polícia de Schleswig-Holstein.Esta detenção, sobre a qual não há ainda mais detalhes, aconteceu numa altura em que foi reactivado o mandado de detenção europeu de Puigdemont, que tem vivido no exílio em Bruxelas desde que foi acusado pela justiça espanhola, após a declaração de independência da Catalunha.Segundo o, Puigdemont viajou este fim-de-semana para a Finlândia, a fim de fazer contactos com deputados finlandeses e dar uma conferência na Universidade de Helsínquia.A detenção acontece numa altura em que foi reativado o mandado de detenção europeu de Puigdemont, que tem vivido no exílio em Bruxelas desde que foi acusado pela justiça espanhola, após a declaração de independência da Catalunha.O advogado Jaume Alonso-Cuevillas tinha afirmado no sábado que Puigdemont ia apresentar-se à polícia finlandesa, na sequência do mandado de detenção europeu emitido pela Justiça espanhola.Horas depois, no entanto, publicou uma mensagem na rede social, em que afirmava que o ex-presidente da Generalitat já não estava na Finlândia, mas que estava à disposição da justiça belga.