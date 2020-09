Militante malaia luta pelo direito de não usar véu islâmico

"Toda a minha vida me disseram que [usar o véu] era obrigatório e que se não o usasse era um pecado. E depois descobri que não era, então senti-me enganada", disse Maryam Lee à agência France-Presse.

A militante malaia indicou ter percebido aos 25 anos que ao usar o véu, o que fazia desde os nove, se conformava com as expectativas da sociedade e não com um dogma do islão, tendo decidido deixar de esconder o cabelo.

Na Malásia, país do Sudeste da Ásia onde 60% da população é muçulmana, o véu islâmico, designado "tudung", que cobre a cabeça e o pescoço, não é obrigatório por lei. No entanto, o país tem vindo a tornar-se mais conservador e a maioria das mulheres muçulmanas usam-no atualmente.

Maryam Lee não decidiu apenas deixar de utilizar o véu. Contou a sua história num livro "Unveiling Choices" (Escolhas reveladas), tornando-se alvo de ataques violentos e ameaças de morte.

Lançado em abril de 2019, o livro argumenta que as mulheres muçulmanas malaias devem ter o direito de decidir se desejam usar o "tudung".

"Não digo às mulheres o que pensar, mas peço que questionem certas certezas e teorias que lhes foram ensinadas ao longo dos anos", disse a militante de 28 anos.

"Mesmo sem processo judicial, as mulheres são consideradas criminosas se quiserem tirar (o véu)", estão na "prisão das expectativas da sociedade", adiantou.

O caso de Maryam Lee levou o ministro dos Assuntos Religiosos malaio a exprimir preocupação e a militante foi interrogada ao abrigo de uma lei contra o insulto ao islão. O sistema jurídico da Malásia contempla a sujeição dos cidadãos muçulmanos à lei islâmica ("sharia") em certas áreas.

Maryam assinala que abandonou o véu, mas não o islão.

"Nasci muçulmana, continuo muçulmana e não o sou menos se não usar o véu", sublinhou.

A jovem conta com o apoio de alguns cibernautas, que desejam poder expressar a sua escolha individual tal como a sua fé.

Por outro lado, algumas mulheres conhecidas na Malásia também não cobrem o cabelo, como a antiga ministra Rafidah Aziz e a ex-governadora do Banco Central da Malásia Zeti Akhtar Aziz, assim como a mulher e a filha do antigo primeiro-ministro Mahathir Mohamad.

Com a investigação ainda em curso e a possibilidade de ser acusada, Maryam Lee diz que não se arrepende de ter partilhado a sua experiência.

"A sociedade deve acordar", afirma a militante malaia.