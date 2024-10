Milton destruiu comunidades costeiras na Florida e deixou milhões sem energia

O secretário da Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, destacou, num ponto da situação na Casa Branca, que há relatos de até dez mortes devido ao furacão, alertando que o número é provisório.

Pelo menos seis pessoas morreram, noticiou a agência Associated Press (AP). Cinco pessoas morreram devido a tornados no Spanish Lakes Country Club, perto de Fort Pierce, na costa atlântica da Florida, onde as casas foram destruídas, de acordo com as autoridades. A polícia encontrou também uma mulher morta debaixo de um ramo de árvore caído na quinta-feira.

A tempestade, que chegou apenas duas semanas depois da devastação provocada pelo furacão Helene, deixou sem energia mais de 3 milhões de clientes, causou inundações e arrancou o telhado de um estádio de basebol.

Entre os resgates mais dramáticos, os agentes do condado de Hillsborough encontraram um rapaz de 14 anos a boiar num pedaço de vedação e puxaram-no para um barco.

Uma tripulação de um helicóptero da Guarda Costeira resgatou um homem que ficou agarrado a uma caixa de gelo no Golfo do México depois de o seu barco de pesca se ter avariado na praia da Medeira, horas antes de o furacão ter atingido a costa.

Apesar da destruição, muitas pessoas manifestaram alívio porque Milton não foi pior. O furacão poupou Tampa de um impacto direto e a tempestade letal que os cientistas temiam não se materializou.

A tempestade atingiu a costa na noite de quarta-feira como um furacão de categoria 3 em Siesta Key, a cerca de 112 quilómetros a sul de Tampa.

Na tarde de quinta-feira, Milton dirigia-se para o oceano Atlântico como um ciclone pós-tropical com ventos de 120 quilómetros por hora, quase com força de furacão.

Os danos foram generalizados e os níveis da água podem continuar a subir durante dias, mas o governador Ron DeSantis disse que não se registava "o pior cenário".

Pelo menos 340 pessoas e 49 animais de estimação foram resgatados em operações de busca e salvamento em curso, adiantou ainda DeSantis.

As autoridades dos condados de Hillsborough, Pinellas, Sarasota e Lee, que foram duramente atingidos na Florida, instaram as pessoas a ficarem em casa, alertando para linhas de energia derrubadas, árvores nas estradas, pontes bloqueadas e inundações.

Grande parte do Estado registou cortes de energia, com mais de 3,4 milhões de casas e empresas sem eletricidade, de acordo com o poweroutage.us, que monitoriza a rede elétrica nos EUA.