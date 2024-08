Ministra do Interior da Alemanha transtornada com o ataque no oeste do país

"O brutal ataque realizado durante o festival da cidade de Solingen transtornou-nos profundamente", afirmou a ministra na rede social X.

Nancy Faeser declarou ainda que "os serviços de segurança estão a fazer tudo ao seu alcance para deter o autor do ataque e determinar as suas motivações".

A polícia alemã anunciou hoje que está à procura do homem que matou três pessoas e feriu com gravidade outras cinco num ataque com faca, na sexta-feira à noite, num festival na cidade de Solingen.

O ataque ocorreu por volta das 22:00 de sexta-feira (21:00 em Lisboa), durante uma festa ao ar livre no centro de Solingen, por ocasião do 650.º aniversário da fundação da cidade alemã.

"A polícia mobilizou um grande número de forças para a cidade velha de Solingen, incluindo forças especiais. As vítimas e as testemunhas estão atualmente a ser interrogadas", declarou a polícia do estado da Renânia do Norte-Vestefália (NRW, na sigla alemã) num comunicado.

A polícia pediu à população que forneça pistas ou imagens do momento do ataque, através de um portal na internet criado para o efeito.

Além disso, apelou aos residentes para que evitem a zona antiga da cidade e permaneçam em casa.