Ministra espanhola da Defesa a bordo. Avião sofre perturbações de GPS ao sobrevoar Rússia
A informação é do próprio Ministério espanhol da Defesa. O avião militar transportava Margarita Robles para a Lituânia. Quando sobrevoava o enclave russo de Kaliningrado, situado entre a Polónia e a Lituânia, sofreu uma "interferência" no GPS.
O A330 da Força Aérea espanhola viajava esta quarta-feira para a base aérea da NATO na Lituânia com a ministra da Defesa, Margarita Robles, a bordo. Sofreu uma interferência no seu GPS ao passar por Kaliningrado.
De acordo com o jornal espanhol El Mundo, a interferência no GPS não teve sucesso, uma vez que a aeronave recebe informações através de um satélite militar.
No avião também viajavam familiares dos militares espanhóis destacados na Lituânia e jornalistas que acompanham a ministra espanhola na visita à base aérea.Está também prevista uma reunião entre Magarita Robles e a homóloga lituana no âmbito das ações coordenadas com a NATO.
Citado pelo jornal El Mundo, um comandante que também seguia a bordo conta que correu tudo bem. O responsável garante que este tipo de situações é comum ao sobrevoar Kaliningrado, tanto em aviões civis como militares, numa tentativa de desorientar os pilotos.
A diferença deste caso é que ia uma figura de Estado a bordo.
Há sensivelmente três semanas, no início do mês, o avião onde seguia a presidente da Comissão Europeia também foi alvo de interferência no GPS.
O aparelho teve que aterrar com recurso a mapas de papel. O incidente ocorreu durante a visita oficial de Ursula von der Leyen aos Estados-membros que fazem fronteira com a Rússia e a Bielorrússia.
A Rússia foi acusada de ter bloqueado o GPS do avião que transportava a líder da Comissão Europeia.
