Ministra espanhola da Defesa a bordo. Avião sofre perturbações de GPS ao sobrevoar Rússia

O A330 da Força Aérea espanhola viajava esta quarta-feira para a base aérea da NATO na Lituânia com a ministra da Defesa, Margarita Robles, a bordo. Sofreu uma interferência no seu GPS ao passar por Kaliningrado.



De acordo com o jornal espanhol El Mundo, a interferência no GPS não teve sucesso, uma vez que a aeronave recebe informações através de um satélite militar.



No avião também viajavam familiares dos militares espanhóis destacados na Lituânia e jornalistas que acompanham a ministra espanhola na visita à base aérea. Está também prevista uma reunião entre Magarita Robles e a homóloga lituana no âmbito das ações coordenadas com a NATO.





Citado pelo jornal El Mundo, um comandante que também seguia a bordo conta que correu tudo bem. O responsável garante que este tipo de situações é comum ao sobrevoar Kaliningrado, tanto em aviões civis como militares, numa tentativa de desorientar os pilotos.



A diferença deste caso é que ia uma figura de Estado a bordo.



Há sensivelmente três semanas, no início do mês, o avião onde seguia a presidente da Comissão Europeia também foi alvo de interferência no GPS.



O aparelho teve que aterrar com recurso a mapas de papel. O incidente ocorreu durante a visita oficial de Ursula von der Leyen aos Estados-membros que fazem fronteira com a Rússia e a Bielorrússia.



A Rússia foi acusada de ter bloqueado o GPS do avião que transportava a líder da Comissão Europeia.

