Ministro anuncia e desmente colonatos israelitas na Faixa de Gaza

O ministro da Defesa israelita descarta qualquer intenção de restabelecer colonatos na Faixa de Gaza, contradizendo afirmações em sentido contrário proferidas por ele próprio poucas horas antes, quando sugerira a reversão do Plano de Retirada aprovado por Ariel Sharon em 2005, que estabeleceu o fim da presença permanente de colonos israelitas naquele enclave palestiniano.Em declarações produzidas durante a cerimónia de expansão do colonato de Beit El, na Cisjordânia (outro território palestiniano) o ministro Israel Katz garantiu que o seu país “nunca se retirará totalmente da Faixa de Gaza” e afirmou que, “da maneira correta e no momento certo”, serão colocados “grupos de pioneiros no norte de Gaza, no local onde estavam os colonatos” desmantelados em 2005.Depois de repercutidas pelosisraelitas, as palavras do ministro da Defesa, contrárias ao acordo que sustenta a frágil trégua em vigor entre Israel e o Hamas desde outubro, na sequência do plano apresentado pelo Presidente dos Estados Unidos da América, foram desmentidas por intermédio de um comunicado em que Katz regressa à linha oficial várias vezes repetida pelo primeiro-ministro Netanyahu: Israel não tem qualquer intenção de instalar colonatos na Faixa de Gaza.Antes disso, já o porta-voz do Hamas Hazem Qassem tinha denunciado a declaração de Israel Katz como uma “clara violação” do acordo de cessar-fogo e do plano de paz apresentado pela mediação americana do conflito.