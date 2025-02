Ministro das Relações Exteriores chinês presidirá reunião do Conselho de Segurança da ONU

O representante permanente da China junto às Nações Unidas (ONU), Fu Cong, apresentou hoje à imprensa a sua agenda para fevereiro, tendo indicado que o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, presidirá, em 18 de fevereiro, um debate aberto sob o tema "Praticar o multilateralismo, reformar e melhorar a governação global".

O convite para participação no debate foi feito a ministros dos Negócios Estrangeiros ou altos funcionários de outros países, incluindo a Estados que não integram o Conselho de Segurança da ONU, disse Wang Yi.

De acordo com o diplomata chinês, esta será uma "boa oportunidade" para o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, se encontrar com o homólogo chinês, caso aceite o convite para se deslocar a Nova Iorque para participar na reunião do Conselho de Segurança.