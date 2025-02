Ministro dos Negócios Estrangeiros da Sérvia em Moscovo

Duric deverá também reunir-se com Konstantin Kossatchev, vice-presidente do Conselho da Federação Russa, a câmara alta do parlamento, e "dar uma palestra no Instituto Estatal de Relações Internacionais de Moscovo, do ministério russo dos Negócios Estrangeiros".

A Sérvia nunca impôs sanções à Rússia desde o início da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022, e mantém boas relações com Moscovo, de quem depende para quase todo o fornecimento de gás.

Em setembro, o vice-primeiro-ministro sérvio e antigo chefe dos serviços de informação Aleksandar Vulin, que está sob sanções dos Estados Unidos, reuniu-se com o presidente russo, Vladimir Putin, na Rússia e declarou que a Sérvia não era apenas "um parceiro estratégico", mas "um aliado".

Belgrado é também candidata à entrada na União Europeia, um parceiro económico essencial para a Sérvia, e por isso tem vindo a desempenhar um papel de equilíbrio entre Bruxelas e Moscovo há quase três anos.

Bruxelas tem manifestado frequentemente preocupação com os laços de Belgrado com Moscovo e apelado regularmente à Sérvia para que alinhasse a sua política externa e de segurança com a europeia.

O presidente sérvio, Aleksandar Vucic, disse em novembro que visitaria a Rússia em maio para celebrar o 80.º aniversário da vitória sobre a Alemanha nazi, "se o fim do mundo não tiver acontecido" antes.