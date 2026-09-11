Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia acusa Rússia de atacar civis deliberadamente

O ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Andrii Sybiha, acusou a Rússia de “estar a atacar sistematicamente locais onde sabe que as pessoas passam seu tempo (…), procurando maximizar o número de vítimas, espalhar o medo e pressionar a sociedade ucraniana".



“Esta é uma tática de coerção. A Rússia acredita que ataques implacáveis contra civis podem esgotar os ucranianos e forçar a Ucrânia a fazer concessões”, acrescentou.



Os comentários de Sybiha seguiram-se aos ataques russos na quinta-feira a um centro comercial na região central da cidade industrial de Pavlohrad, no sudeste da Ucrânia, que provocaram a morte de cinco pessoas.



Várias lojas e veículos foram atingidos durante o ataque, que ocorreu "quando as ruas estavam cheias de pessoas", disse o ministro da Administração Interna, Ivan Vyhivskyi.



Outro ataque com drones russos na região de Dnipropetrovsk matou mais duas pessoas. Ao todo, 76 pessoas ficaram feridas, incluindo várias crianças, segundo o governador Oleksandr Hanzha.



Já está sexta-feira, outras duas pessoas morreram em Kiev num ataque russo a um posto de combustível.



"Há agora dois mortos no ataque desta manhã a um posto de abastecimento de combustível em Kiev. Uma das vítimas faleceu no hospital", declarou o presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, no Telegram.

“Terrorismo contra a população civil”

Moscovo atacou vários postos de combustível ucranianos durante a manhã desta sexta-feira, numa altura em que a Rússia intensifica as ofensivas contra alvos logísticos e económicos.



O primeiro-ministro ucraniano, Sergii Koretskyi, afirmou que os ataques russos a empresas e infraestruturas civis estavam a "aumentar rapidamente" e instou o Governo a "reagir e a agir de forma preventiva".



A empresa petrolífera ucraniana Ukrnafta confirmou que dois de seus postos de combustível foram atingidos simultaneamente esta manhã.



“Este é mais um ataque deliberado contra instalações civis que fornecem combustível e bens essenciais à população”, escreveu o CEO Bogdan Kukura nas redes sociais.



“Não há nenhum objetivo militar nesses ataques. Isto é terrorismo contra a população civil”, acrescentou, citado pela AFP.



c/agências