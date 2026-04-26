Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão regressou a Islamabad após visita a Omã

O presidente norte-americano, Donald Trump, assegurou no sábado à noite que os disparos ocorridos na gala da imprensa em Washington não o farão desistir da guerra contra o Irão.



Trump foi retirado da tribuna do jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca após terem sido ouvidos tiros perto da sala do hotel e de os serviços de segurança terem detido um homem armado.



"Isto não me vai fazer desistir de ganhar a guerra no Irão", afirmou Trump durante uma conferência de imprensa já na Casa Branca, a sede da presidência, poucas horas após o incidente.



Trump considerou que o incidente não está relacionado com a crise internacional, nomeadamente a guerra que os Estados Unidos e Israel têm em curso contra o Irão desde 28 de fevereiro.



"Não sei se teve alguma coisa a ver com isso, acho realmente que não, com base no que sabemos", afirmou, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).



Alguns minutos antes, Trump tinha respondido "nunca se sabe" quando questionado se pensava que os disparos estavam ligados à guerra no Irão.



c/ Lusa