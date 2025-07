Ministro sueco da Migração "chocado" com envolvimento do filho na extrema-direita

"Como pai, fico chocado, horrorizado. Tenho um filho de 15 anos profundamente arrependido, que acabou de fazer 16", afirmou em entrevista ao canal TV4. "Estas atividades acabaram, mas as nossas conversas, é claro, continuarão."





Johan Forssell, membro do partido Moderados, que lidera o atual Governo em coligação com apoio parlamentar da extrema-direita (Democratas Suecos), foi informado pelo serviço de segurança sueco, Säpo, sobre a situação. O filho, agora com 16 anos, não é suspeito de nenhum crime.



Consequências políticas

O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, expressou apoio ao ministro: "Agiu como um pai responsável deve agir quando descobre que o filho está em má companhia".

Crescimento da extrema-direita entre os jovens no país

Apesar de seguir o filho nas redes sociais,O caso foi inicialmente noticiado pela revista antirracista, que falava de um "parente próximo de um ministro sueco" ativo em meios de extrema-direita violenta."Estas descobertas mostram um problema social maior. O quanto sabemos, de facto, sobre o que os nossos filhos fazem online e como os podemos proteger de serem arrastados para algo perigoso?", disse.A decisão de Forssell de vir a público visou, segundo o próprio, proteger o filho.Vários partidos da oposição pediram o comparecimento urgente no Riksdag, o Parlamento sueco, exigindo saber até que ponto o Governo tinha conhecimento da situação.Já o Partido de Esquerda criticou Forssell por uma alegada incoerência, recordando queApesar da polémica, Johan Forssell garante que continuará no cargo:"Forssell e o Governo têm sido duros quando se trata de ligações familiares com gangues.", disse o porta-voz da política de migração do partido de Esquerda, Tony Haddou.O caso surge num contexto de alerta crescente para o recrutamento de jovens por grupos de extrema-direita na Suécia.voltadas para o treino físico e altamente ativas em redes sociais, como porta de entrada para adolescentes.e os Democratas Suecos, com raízes no neonazismo, tornaram-se o segundo maior partido do país nas últimas eleições.