Ministros chineses e russos visitam Coreia do Norte pela primeira vez desde a pandemia

A delegação russa chegou a Pyongyang na terça-feira à noite, tendo sido recebida por autoridades norte-coreanas, segundo a BBC



“A convite do Ministério da Defesa da República Popular Democrática da Coreia [designação oficial da Coreia do Norte], de 25 a 27 de julho, uma delegação russa liderada pelo ministro da Defesa russo, general Serguei Shoigu, visitará a Coreia do Norte", anunciou esta semana o Ministério, num comunicado.



A mesma nota informativa indicou que a delegação russa vai participar “nas cerimónias solenes dedicadas ao 70.º aniversário da vitória do povo coreano na Grande Guerra de Libertação da Pátria".



O Ministério russo da Defesa sublinhou que a visita de Shoigu à Coreia do Norte também servirá para fortalecer os laços militares entre Moscovo e Pyongyang. A visita de Shoigu ocorre também numa altura em que aumentaram as tensões geopolíticas entre os EUA e a Rússia por causa da guerra na Ucrânia e que os laços entre Pequim e Washington também estão desgastados por causa de Taiwan.

“Vizinhos amigáveis, ligados por montanhas e rios”

Ao isolar-se devido ao covid-19, a Coreia do Norte cortou a maioria dos laços comerciais e diplomáticos, mesmo com a Rússia e a China que eram os principais parceiros económicos e políticos até então. Não está claro ainda se, com estas visitas de Estado, Pyongyang pretende alterar as políticas relativas às fronteiras do país. Mas sabe-se que a Coreia do Norte tem enfrentado problemas como a escassez de alimentos, que foi agravada pelo encerramento das fronteiras e pelas rígidas sanções internacionais devido ao programa nuclear norte-coreano.", anunciou esta semana o Ministério, num comunicado.A mesma nota informativa indicou que a delegação russa vai participar “nas cerimónias solenes dedicadas ao 70.º aniversário da vitória do povo coreano na Grande Guerra de Libertação da Pátria".. A visita de Shoigu ocorre também numa altura em que aumentaram as tensões geopolíticas entre os EUA e a Rússia por causa da guerra na Ucrânia e que os laços entre Pequim e Washington também estão desgastados por causa de Taiwan.

", anunciaram as autoridade norte-coreanas, de acordo com um artigo da agência de notícias oficial norte-coreana KCNA.A Grande Guerra de Libertação da Pátria é o nome dado à Guerra da Coreia, que terminou a 27 de julho de 1953 com a assinatura de um cessar-fogo, pelo regime de Pyongyang. A Coreia do Norte celebra o aniversário com um feriado chamado "Dia da Vitória", uma vez que, segundo a narrativa do regime, foi um triunfo norte-coreano por ter obrigado Estados Unidos, Coreia do Sul e outras forças aliadas a pedir um armistício.Mas este ano





A delegação chinesa, liderada por Li Hongzhong, que faz parte do comité central de formulação de políticas do Partido Comunista Chinês, chega esta quarta-feira.



A China foi convidada a enviar uma “delegação de alto nível” para participar nas atividades comemorativas na Coreia do Norte, disse a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Mao Ning, em conferência de imprensa.



“Acreditamos que a visita vai ser propícia para promover o desenvolvimento sólido e estável das relações [bilaterais], contribuir para a paz e estabilidade regional e criar condições para uma solução política da questão da península [coreana]”, acrescentou.





A porta-voz lembrou que a China e a Coreia do Norte são “vizinhos amigáveis, ligados por montanhas e rios”.





Nas vésperas destas comemorações, as autoridades militares sul-coreanas referiram ter "detetado dois mísseis balísticos disparados [na madrugada de segunda para terça-feira] pela Coreia do Norte de áreas próximas a Pyongyang em direção ao mar do Leste [também conhecido como mar do Japão]”.