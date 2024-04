Ministros do G7 discutem tensão no Médio Oriente

Esta reunião dos chefes da diplomacia do grupo formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, mais a União Europeia (UE) – que se prolonga até sexta-feira - já tinha como principal ponto da agenda o Médio Oriente, sobretudo à luz da crise na Faixa de Gaza, mas a situação tornou-se ainda mais complexa e de alto risco após o ataque lançado no sábado à noite pelo Irão contra Israel, que faz recear uma escalada da violência na região., já reclamadas e antecipadas por alguns dos participantes.A mensagem do G7 irá igualmente passar por apelos à contenção e para se evitar a todo o custo um agravamento das hostilidades., face à urgência de reforçar a assistência à população civil do enclave palestiniano.A par do Médio Oriente, a guerra na Ucrânia e o apoio a Kiev figuram igualmente na ordem de trabalhos, sendo esperada a participação do chefe da diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba.