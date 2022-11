Ministros dos Estrangeiros da NATO debatem necessidades da Ucrânia

Esta reunião do Conselho do Atlântico Norte, principal organismo de decisão política da NATO, vai juntar ministros dos Negócios Estrangeiros no Palácio do Parlamento, contando com a presença do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, para debater as necessidades mais urgentes do país e o apoio da NATO a longo prazo.



Na agenda do encontro, que contará com a presença do ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho, estará o conflito na Ucrânia, numa altura em que a Federação Russa tem aproveitado a proximidade do inverno para intensificar a sua ofensiva.



O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, já antecipou que a Aliança “não vai recuar” e prometeu apoio às autoridades ucranianas durante “o tempo que for necessário”, reconhecendo um “início horrível do inverno” naquele país.



Stoltenberg espera que os ministros dos Negócios Estrangeiros concordem em aumentar o apoio “não letal”.