Missão 13 da NASA e SpaceX desafia superstição e envia quatro astronautas para Estação Espacial Internacional

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Jessica Watkins assume o comando da missão e é a única astronauta do grupo que já viajou até ao espaço e integrou a equipa 4 (Crew-4), em 2022. Para Delaney, Kutryk e Teteryatnikov, esta será a primeira viagem ao espaço. Ou seja, três quartos da tripulação da Crew-13 são estreantes em voos orbitais.

Durante cerca de seis meses, os quatro astronautas deverão integrar as Expedições 75 e 76 da Estação Espacial Internacional. A equipa irá participar em centenas de experiências científicas e tecnológicas, incluindo estudos sobre doenças neurodegenerativas, regeneração de tecidos, desenvolvimento de organoides humanos e crescimento de estruturas celulares em microgravidade.





13 - Um número difícil de ignorar

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Apesar da preparação técnica e científica que rodeia uma missão espacial, o número 13 dificilmente passa despercebido. E embora possa transparecer que esta é apenas mais uma missão e o 13 é apenas mais um número, certo é queUma espécie de resposta bem-humorada às superstições associadas ao número.A referência é inevitável face à história deste número associado aos voos espaciais da NASA. De recordar que em abril de 1970, a missãopartiu em direção à Lua com James Lovell, John Swigert e Fred Haise., hora da costa leste dos Estados Unidos. Dois dias depois,A Apollo 13 não chegou à Lua, mas passou à história como um dos maiores exemplos de improvisação, resistência e gestão de crise da exploração espacial. O número que poderia ter ficado associado apenas à tragédia acabou também por representar a capacidade humana de resolver problemas quando quase tudo parece perdido.A tripulação sabe que não existe espaço para superstições numa operação em que milhares de componentes, centenas de especialistas e anos de preparação têm de funcionar em conjunto.Ainda assim, levar quatro astronautas para a plataforma em veículos “Lucky-13” é uma forma simpática de reconhecer a história sem ficar prisioneiro dela.Se tudo decorrer como previsto, a missão poderá acrescentar um novo significado ao número 13. Não o do azar, mas o de uma viagem em que três astronautas vão olhar pela primeira vez para a Terra a partir do espaço.