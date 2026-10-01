Mundo
Missão 13 da NASA e SpaceX desafia superstição e envia quatro astronautas para Estação Espacial Internacional
Esta quinta-feira a NASA e a SpaceX volta a querer colocar mais quatro astronautas na Estação Espacial Internacional, na tradicional rotação de equipas. Três são estreantes e preparam-se para uma missão de seis meses. O número 13 acompanha-os, mas a tripulação parece determinada a transformá-lo num símbolo de sorte.
O nome "Crew-13" parece não assustar a NASA e a SpaceX para mais um voo humano a caminho da Estação Espacial Internacional. A descolagem da cápsula Dragon no lançador Falcon 9 está prevista para esta tarde, hora de Portugal continental, a partir do Complexo de Lançamento 40, em Cabo Canaveral, na Florida.
A bordo da cápsula Crew Dragon seguem quatro tripulantes: Jessica Watkins e Luke Delaney, da NASA, Joshua Kutryk, da Agência Espacial Canadiana, e Sergey Teteryatnikov, da agência espacial russa Roscosmos.
Créditos: AFP
Apesar da preparação técnica e científica que rodeia uma missão espacial, o número 13 dificilmente passa despercebido. E embora possa transparecer que esta é apenas mais uma missão e o 13 é apenas mais um número, certo é que os quatro astronautas foram transportados até à plataforma de lançamento em carros que apresentavam matrículas a dizer “Lucky-13”. Uma espécie de resposta bem-humorada às superstições associadas ao número.
Créditos: LiveStreaming NASA
A referência é inevitável face à história deste número associado aos voos espaciais da NASA. De recordar que em abril de 1970, a missão Apollo 13 partiu em direção à Lua com James Lovell, John Swigert e Fred Haise. A nave foi lançada no dia 11 de abril, às 14h13, hora da costa leste dos Estados Unidos. Dois dias depois, em pleno dia 13, uma explosão num tanque de oxigénio obrigou ao cancelamento da alunagem e iniciou uma dramática operação de sobrevivência.
A Apollo 13 não chegou à Lua, mas passou à história como um dos maiores exemplos de improvisação, resistência e gestão de crise da exploração espacial. O número que poderia ter ficado associado apenas à tragédia acabou também por representar a capacidade humana de resolver problemas quando quase tudo parece perdido.
Mais de meio século depois, a Crew-13 parece enfrentar essa herança com confiança e algum sentido de humor. A tripulação sabe que não existe espaço para superstições numa operação em que milhares de componentes, centenas de especialistas e anos de preparação têm de funcionar em conjunto.
Ainda assim, levar quatro astronautas para a plataforma em veículos “Lucky-13” é uma forma simpática de reconhecer a história sem ficar prisioneiro dela.
Se tudo decorrer como previsto, a missão poderá acrescentar um novo significado ao número 13. Não o do azar, mas o de uma viagem em que três astronautas vão olhar pela primeira vez para a Terra a partir do espaço.
A bordo da cápsula Crew Dragon seguem quatro tripulantes: Jessica Watkins e Luke Delaney, da NASA, Joshua Kutryk, da Agência Espacial Canadiana, e Sergey Teteryatnikov, da agência espacial russa Roscosmos.
Créditos: AFP
Jessica Watkins assume o comando da missão e é a única astronauta do grupo que já viajou até ao espaço e integrou a equipa 4 (Crew-4), em 2022. Para Delaney, Kutryk e Teteryatnikov, esta será a primeira viagem ao espaço. Ou seja, três quartos da tripulação da Crew-13 são estreantes em voos orbitais.
Durante cerca de seis meses, os quatro astronautas deverão integrar as Expedições 75 e 76 da Estação Espacial Internacional. A equipa irá participar em centenas de experiências científicas e tecnológicas, incluindo estudos sobre doenças neurodegenerativas, regeneração de tecidos, desenvolvimento de organoides humanos e crescimento de estruturas celulares em microgravidade.
Estão igualmente previstas experiências educativas e projetos destinados a preparar futuras missões humanas para além da órbita terrestre.13 - Um número difícil de ignorar
Apesar da preparação técnica e científica que rodeia uma missão espacial, o número 13 dificilmente passa despercebido. E embora possa transparecer que esta é apenas mais uma missão e o 13 é apenas mais um número, certo é que os quatro astronautas foram transportados até à plataforma de lançamento em carros que apresentavam matrículas a dizer “Lucky-13”. Uma espécie de resposta bem-humorada às superstições associadas ao número.
Créditos: LiveStreaming NASA
A referência é inevitável face à história deste número associado aos voos espaciais da NASA. De recordar que em abril de 1970, a missão Apollo 13 partiu em direção à Lua com James Lovell, John Swigert e Fred Haise. A nave foi lançada no dia 11 de abril, às 14h13, hora da costa leste dos Estados Unidos. Dois dias depois, em pleno dia 13, uma explosão num tanque de oxigénio obrigou ao cancelamento da alunagem e iniciou uma dramática operação de sobrevivência.
A Apollo 13 não chegou à Lua, mas passou à história como um dos maiores exemplos de improvisação, resistência e gestão de crise da exploração espacial. O número que poderia ter ficado associado apenas à tragédia acabou também por representar a capacidade humana de resolver problemas quando quase tudo parece perdido.
Mais de meio século depois, a Crew-13 parece enfrentar essa herança com confiança e algum sentido de humor. A tripulação sabe que não existe espaço para superstições numa operação em que milhares de componentes, centenas de especialistas e anos de preparação têm de funcionar em conjunto.
Ainda assim, levar quatro astronautas para a plataforma em veículos “Lucky-13” é uma forma simpática de reconhecer a história sem ficar prisioneiro dela.
Se tudo decorrer como previsto, a missão poderá acrescentar um novo significado ao número 13. Não o do azar, mas o de uma viagem em que três astronautas vão olhar pela primeira vez para a Terra a partir do espaço.