Missão Juice. Sonda cientifica europeia já está a caminho de Júpiter

Os últimos segundos do lançamento do Ariane foram seguidos com muita espectativa, no centro de controlo da missão, depois de ontem ter sido cancelada a descolagem por más condições meteorológicas.







Estas são imagens dos últimos segundos da contagem decrescente para o lançamento, na Guiana Francesa.







Passados 28 minutos da descolagem a sonda Juice separava-se do lancador que a levou até órbita terrestre, para agora realizar uma longa viagem até Júpiter.