MNE cabo-verdiano anuncia saída do Governo por razões de saúde
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Filomeno Monteiro, anunciou que vai deixar o Governo por razões de saúde, avançou hoje a Agência Cabo-verdiana de Notícias (Inforpress).
O governante tinha sido empossado há um ano, substituindo Rui Figueiredo Soares, que, na altura, anunciou a aposentação da política ativa.
Antes, Filomeno Monteiro tinha sido, durante oito anos, embaixador de Cabo Verde na Bélgica, tendo as mesmas funções junto da União Europeia (UE), naquele que é considerado pelo Governo cabo-verdiano um dos postos de representação diplomática mais importantes e prioritários.
Desde fevereiro, o ministro dos Negócios Estrangeiros passou também a acumular o cargo de ministro das Comunidades, no âmbito de uma remodelação do Executivo dirigido pelo primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva (Movimento para a Democracia, MpD).
Contactada pela Lusa, fonte governamental remeteu para momento oportuno o anúncio sobre quem vai passar a liderar a política externa de Cabo Verde.