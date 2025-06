MNE de Israel. Ataques vão continuar até serem cumpridos objetivos

"Durante uma conversa esta manhã (...), o ministro Saar afirmou que a operação das Forças de Defesa de Israel (IDF) no Irão irá prosseguir, pois ainda restam alvos significativos por atingir", detalhou o gabinete do ministro israelita em comunicado.

Estas declarações do responsável israelita surgem depois de o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, ter garantido que os ataques a Israel acabarão de imediato caso Telavive também termine com a ofensiva.

Gideon Saar agradeceu a Johann Wadephul o apoio da Alemanha a Israel e sublinhou que os ataques israelitas têm visado infraestruturas militares e nucleares no Irão, enquanto a República Islâmica tem atacado "deliberadamente civis" nos seus bombardeamentos de retaliação.

Nas últimas horas, as forças israelitas continuaram a atacar depósitos e estruturas de lançamento de mísseis no oeste do Irão e abateram pelo menos sete drones que ativaram os alarmes no norte de Israel, informou o exército.

Por sua vez, os bombardeamentos iranianos contra vários pontos de Israel, na madrugada de hoje, provocaram pelo menos 10 mortos e sete desaparecidos, segundo os serviços de emergência israelitas e a polícia.

Na noite anterior, três pessoas tinham morrido em Telavive, elevando para 13 o número total de vítimas mortais desde o início da escalada.

Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, afirmou também hoje, durante um encontro com embaixadores estrangeiros em Teerão, que, se Israel cessar os ataques contra território iraniano, Teerão deixará também de bombardear Israel, após mais uma noite de trocas de fogo entre os dois países.

Desde a madrugada de sexta-feira, mais de 100 pessoas terão morrido no Irão devido aos ataques israelitas, entre as quais se incluem altos quadros militares iranianos e cientistas nucleares ligados aos projetos de enriquecimento de urânio do país, mas também vários civis.