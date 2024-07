MNE destaca "nível alto" da cooperação com São Tomé na Defesa

A cooperação entre Portugal e São Tomé e Príncipe no domínio da Defesa "está num nível alto" e pode ir mais longe, "com São Tomé a pilotar", destacou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros português, na capital são-tomense.

O chefe da diplomacia portuguesa falava após um `briefing`, na Embaixada de Portugal, sobre a cooperação no domínio da defesa, com apresentação dos três projetos em curso, um de assessoria à estrutura superior da Defesa e das Forças Armadas, outro com a Guarda Costeira e o terceiro do Pelotão de engenharia militar -- construções.

"Sinceramente eu acho que a nossa cooperação já está num nível alto e a cooperação com São Tomé é uma cooperação que `pede meças` à cooperação com todos outros países de expressão portuguesa, em termos de presença relativa", disse Paulo Rangel.

O ministro dos Negócios Estrangeiros visitou o navio NRP Centauro e a lança rápida "Príncipe"- na qual fez uma deslocação guiada -, que operam na fiscalização das águas são-tomenses com uma guarnição mista de militares dos dois países.

"Sinceramente, o que eu vi hoje é que ainda há muito potencial para explorar, numa relação em que de facto as Forças Armadas de São Tomé têm vindo a capacitar-se cada vez mais, a ganharem a sua autonomia estratégica e há sempre nichos nos quais nós podemos melhorar", disse Rangel.

"Sinceramente, fiquei, muito, muito, eu diria, animado com a forma como vemos que os militares de São Tomé e os militares portugueses interagem tão bem e como nós, de facto, podemos ajudar a capacitar e dar `mais músculos operacional` às Forças Armadas de São Tomé. É de facto impressionante como esses dois povos se entendem tão bem e conseguem juntos fazer muito mais do que cada um deles fariam sozinhos", acrescentou.

Paulo Rangel destacou sobretudo a possibilidade de melhorias na cooperação no domínio da formação e apoio com fardamentos às Forças Armadas são-tomenses.

"O que nós temos é um acervo tão bom, que ele tem justamente esta capacidade de crescer, sempre com São Tomé a pilotar, a dizer-nos quais são as áreas que querem que nós apostemos, porque essa cooperação é uma cooperação para o bem de todos. Portanto, sinceramente, eu acho que há aqui três, quatro áreas, algumas delas até relativamente fáceis, em que nós podemos ir mais longe, e com certeza que iremos", assegurou o chefe da diplomacia portuguesa.

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros iniciou hoje uma visita de dois dias a São Tomé e Príncipe, onde vai participar, sexta-feira, no Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).