MNE francês defende inclusão da Guarda Revolucionária do Irão na lista europeia de organizações terroristas

Na quinta-feira, será votado em Bruxelas um pacote de sanções contra o Irão, face ao aumento da repressão no país.



Os protestos contra o regime iraniano – que começaram devido ao aumento do custo de vida – já provocaram três mil mortos, mas organizações de defesa dos Direitos Humanos alegam que o número pode situar-se entre os seis mil e os 33 mil, com base em relatos e dados de morgues, hospitais e cemitérios.

defende Barrot, que louva aO governante também exige a libertação dos prisioneiros, o fim do bloqueio digital e às execuções dos presos políticos.A posição da França é defendida também por países como Portugal, Itália e Alemanha, tendo o chefe da diplomacia portuguesa, Paulo Rangel, afirmado no passado dia 20 de janeiro que “a grande maioria” dos Estados-membros da União Europeia apoia a medida. Guarda Revolucionária Islâmica é considerada uma organização terrorista pelos Estados Unidos, Canadá e Austrália.