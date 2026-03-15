Mundo
Guerra no Médio Oriente
MNE palestiniana em entrevista à RTP. É necessário que “a guerra pare imediatamente para que as pessoas possam respirar”
A Autoridade Palestiniana faz um apelo para o fim da guerra na região entre Israel e o Irão. A MNE Varsen Shahin deu este fim de semana uma entrevista em exclusivo à RTP.
Na entrevista, que teve lugar na Cisjordânia, a governante palestiniana disse recear pelo futuro da região.
“Qualquer agravamento do conflito, da guerra na região, é uma catástrofe para toda a região, e é precisamente a isso que estamos a assistir”, apontou Varsen Shahin, ministra de Estado e dos Negócios Estrangeiros da Palestina, em entrevista aos enviados da RTP a Israel, Paulo Jerónimo e José Pinto Dias.
Face ao redobrar de ataques mútuos a que vimos assistindo nas últimas semanas entre Israel e Irão, a chefe da diplomacia palestiniana deixou um apelo para que “tudo isto pare imediatamente, para que as pessoas possam respirar e seja cumprido o que dita o Direito Internacional”.
“Caso contrário, este agravamento só irá trazer mais violência à região”, alertou Varsen Shahin.
“Qualquer agravamento do conflito, da guerra na região, é uma catástrofe para toda a região, e é precisamente a isso que estamos a assistir”, apontou Varsen Shahin, ministra de Estado e dos Negócios Estrangeiros da Palestina, em entrevista aos enviados da RTP a Israel, Paulo Jerónimo e José Pinto Dias.
Face ao redobrar de ataques mútuos a que vimos assistindo nas últimas semanas entre Israel e Irão, a chefe da diplomacia palestiniana deixou um apelo para que “tudo isto pare imediatamente, para que as pessoas possam respirar e seja cumprido o que dita o Direito Internacional”.
A governante sublinhou ainda a necessidade de se “respeitar a integridade e a soberania dos Estados da região”.
“Caso contrário, este agravamento só irá trazer mais violência à região”, alertou Varsen Shahin.