Em direto
Os danos e a evolução do estado do tempo

MNE português acredita em caminho de construção nas relações transatlânticas

MNE português acredita em caminho de construção nas relações transatlânticas

Um ano depois do discurso inflamado de JD Vance e considerado insultuoso para os aliados, Paulo Rangel acredita que, no seu discurso de sábado, Marco Rubio não deixará de falar na "América primeiro", mas vai querer concentrar-se também nas áreas da cooperação e nas questões globais.

RTP /

Rosário Salgueiro - enviada especial da RTP a Munique

VER MAIS
O clima de desconfiança política e diplomática é grande na Conferência de Segurança de Munique.

O ministro dos Negócios Estrangeiros acredita que está a ser feito também um caminho de construção das relações transatlânticas nesta nova ordem global.

Na capital da Baviera, Paulo Rangel disse que a China pode ter um papel importante na solução do conflito na Ucrânia.

Zelenksy deverá encontrar-se com o responsável pela diplomacia de Pequim nas próximas horas.

Artigos Relacionados

PUB
PUB