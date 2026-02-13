Mundo
MNE português acredita em caminho de construção nas relações transatlânticas
Um ano depois do discurso inflamado de JD Vance e considerado insultuoso para os aliados, Paulo Rangel acredita que, no seu discurso de sábado, Marco Rubio não deixará de falar na "América primeiro", mas vai querer concentrar-se também nas áreas da cooperação e nas questões globais.
Rosário Salgueiro - enviada especial da RTP a Munique
O ministro dos Negócios Estrangeiros acredita que está a ser feito também um caminho de construção das relações transatlânticas nesta nova ordem global.
Na capital da Baviera, Paulo Rangel disse que a China pode ter um papel importante na solução do conflito na Ucrânia.
Zelenksy deverá encontrar-se com o responsável pela diplomacia de Pequim nas próximas horas.