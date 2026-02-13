MNE português acredita em caminho de construção nas relações transatlânticas

Rosário Salgueiro - enviada especial da RTP a Munique

O clima de desconfiança política e diplomática é grande na Conferência de Segurança de Munique.



O ministro dos Negócios Estrangeiros acredita que está a ser feito também um caminho de construção das relações transatlânticas nesta nova ordem global.



Na capital da Baviera, Paulo Rangel disse que a China pode ter um papel importante na solução do conflito na Ucrânia.



Zelenksy deverá encontrar-se com o responsável pela diplomacia de Pequim nas próximas horas.