"Nova fase de conflito aberto". Os alertas de Merz na abertura da Conferência de Munique

O chanceler alemão abriu a Conferência de segurança de Munique com vários alertas.

Rosário Salgueiro - enviada especial da RTP a Munique /
Ronald Wittek - EPA

Friedrich Merz afirmou esta sexta-feira que o primeiro dever da Europa e da Alemanha é reconhecer a nova realidade, uma "nova fase de conflito aberto que está a mudar o nosso mundo".

Merz acrescentou que a "ordem internacional é, neste momento, baseada em regras que já não existem como no passado".Na plateia, em frente ao chanceler alemão e anfitrião destes três dias de diplomacia ativa, figuravam os líderes europeus e mundiais.


Da China veio o ministro dos Negócios Estrangeiros, que ouviu Merz dizer que Pequim está a "reinterpretar a ordem internacional para servir os seus interesses".
Rosário Salgueiro, Paulo Domingos Lourenço - enviados especiais da RTP a Munique

Para Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, Merz afirmou que a "a reivindicação dos EUA à liderança é contestada, talvez desperdiçada".

