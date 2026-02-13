Munique. A segurança comum no centro das preocupações

Será dado destaque também nos debates e nas múltiplas reuniões à margem ao papel das novas tecnologias na segurança.

Europa procura nova estratégia de crescimento e autonomia económica e de defesa



Rosário Salgueiro, Paulo Domingos Lourenço - enviados especiais da RTP a Munique

Segundo o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Pequim pode ajudar a pôr fim à guerra com a Rússia.



Até domingo, mais de 60 chefes de Estado e de governo, mais de uma centena de ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros estarão focados nas profundas transformações da ordem global, nas relações entre a Europa e os Estados Unidos, no futuro colectivo de defesa, nas guerras e nas crises regionais, sobretudo no Médio Oriente e na Ucrânia.Este ano Marco Rubio liderará a delegação norte-americana, na comitiva trará meia centena de congressistas, muitos especialistas em defesa e empresários., ainda que acreditem que filosoficamente será semelhante ao proferido pelo presidente dos Estados Unidos.Em Munique estarão vários líderes europeus, como Ursula Von de Leyen, Emmanuel Macron e Keir Starmer.A Ucrânia terá especial destaque durante estes três dias de conferência.O centro de Munique é uma caixa-forte em matéria de segurança. Mais de cinco mil polícias, vindos de toda a Alemanha, mas também de França, da Suíça e dos Países Baixos patrulham com cães e instalam lagartas metálicas.A equipa da RTP acompanhou uma dessas patrulhas. As forças de segurança não deixam nada ao acaso.