Manifestações em Munique. Protestar para o mundo político ouvir

Rosário Salgueiro, Paulo Domingos Lourenço - enviados especiais da RTP a Munique

A manifestação é organizada pelo Conselho de Resistência do Irão.



A associação ecologista Greenpeace trouxe para a Praça Central de Munique bonecos gigantes de Donald Trump, alertando para as consequências da política norte-americana anti energias limpas.Ainda na quinta-feira, o presidente norte-americano ordenou que o Pentágono compre eletricidade de centrais térmicas de carvão. Isto, disse Trump.Em Munique, a especialista em energia da Greenpeace Lisa Goeldner alertou a Europa para se tornar independente energeticamente.Lisa garantiu que ". É por isso que a Greenpeace está a agir hoje aqui em Munique, porque sempre que falamos de segurança, também temos de falar de soberania energética. Só as energias renováveis ​​mantêm a Europa independente".Noutra praça, a 500 metros do hotel onde se começam a reunir os mais de 60 chefes de Estado e de governo e mais de uma centena de ministros dos negócios estrangeiros e de defesa, um milhar de iranianos no exílio pediram apoio para a mudança política e ideológica no Irão.Na lapela autocolantes amarelos com a frase "Nem Xá, nem Moullah".. Querem que o mundo os ajude a fazer uma transição com a resistência civil organizada.Na Praça Odeon de Munique centenas de fotos, sobretudo de jovens que morreram ou desapareceram durante as manifestações do passado mês de janeiro.