MNE suíço visita Pyongyang para reabrir escritório diplomático

"Esta visita insere-se no compromisso de longa data da Suíça com a paz na península coreana", afirma um comunicado do Departamento Federal suíço dos Negócios Estrangeiros (DFAE) do país europeu, publicado na segunda-feira.

Durante a estadia, Cassis manterá conversações sobre o reinício das consultas bilaterais entre os ministérios dos Negócios Estrangeiros de ambos os países, a situação de segurança na península coreana e questões geopolíticas internacionais, de acordo com um comunicado.

O DFAE afirmou que o escritório diplomático, em funcionamento desde 19 de outubro passado, permitirá restabelecer uma presença diplomática permanente da Suíça na Coreia do Norte e reforçar os contactos diretos com as autoridades norte-coreanas.

A representação dependerá da Embaixada da Suíça em Pequim, que continuará a encarregar-se das relações diplomáticas e consulares com Pyongyang, acrescenta o texto.

As operações do escritório foram suspensas em 2020 devido às restrições fronteiriças impostas pela Coreia do Norte durante a pandemia da COVID-19, que impediam a entrada de suprimentos e a substituição do pessoal estrangeiro.

Após a visita à Coreia do Norte, Cassis viajará para Seul, onde permanecerá entre 30 e 31 de outubro para se reunir com responsáveis sul-coreanos.

O ministro dos Negócios Estrangeiros abordará as perspetivas de redução das tensões regionais no contexto do conflito diplomático entre as duas Coreias devido à explosão de duas minas na fronteira intercoreana, que deixou três soldados sul-coreanos feridos.

A Suíça participa, desde 1953, na Comissão de Supervisão das Nações Neutras, destacada na fronteira intercoreana, e é um dos poucos países ocidentais que mantém um diálogo político com Pyongyang desde 2003.