Moçambique apresenta em março projeto de construção de ferrovia norte-sul de 6.000 ME

"Finalizámos no ano passado a avaliação para a variação da linha férrea norte-sul. O Governo assim que aprovar o conceito vai-se pronunciar, mas acreditamos que no final da época chuvosa [março] também nos vamos pronunciar", disse o ministro moçambicano dos Transportes e Logística, João Matlombe, durante a reabertura da principal estrada do país, cuja circulação esteve interrompida por duas semanas.

De acordo com o governante, a época chuvosa mostrou a importância da combinação das infraestruturas, nomeadamente rodoviárias, ferroviárias e marítimas, para se evitar a dependência do transporte terrestre.

"Felizmente, esse exercício o Ministério dos Transportes e Logística foi realizando ao longo do ano passado, conseguimos concluir todos os estudos preliminares e estamos em condições agora de ir ao mercado mobilizar recursos, (...) para a linha férrea, ligando norte e sul", disse o ministro moçambicano.

Segundo Matlombe, o setor dos transportes possui igualmente estudos concluídos sobre o projeto da estrada alternativa à Estrada Nacional 1 (N1), como forma de assegurar que o país enfrente as épocas chuvosas com "alguma naturalidade".

A primeira fase da linha férrea norte-sul terá uma extensão de cerca de 1.500 quilómetros.

O Presidente moçambicano, Daniel Chapo, anunciou hoje a retoma da circulação na Estrada Nacional 1 (N1), principal via terrestre, antes suspensa devido aos cortes em consequência das chuvas e inundações, prometendo mais esforços para apoiar as vítimas.

"Antes da nossa vinda a Niassa e antes da nossa ida a Cabo Delgado visitámos a Estrada Nacional 1 no troço 3 de Fevereiro-Incoluane para ver os trabalhos que estavam a ser feitos. O que fizemos foi deixar uma recomendação clara ao empreiteiro para aumentar o equipamento e as horas de trabalho e hoje temos a honra de anunciar que na N1 a ligação está restabelecida", disse Daniel Chapo.

O Presidente moçambicano tinha assegurado, na terça-feira, o restabelecimento em, no máximo, duas semanas da circulação na estrada Nacional 1 (N1), referindo que as chuvas continuam a afetar as famílias moçambicanas e prometendo mais esforços para mitigar os seus impactos.