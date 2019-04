Moçambique. Ciclone Kenneth desalojou 18 mil pessoas

Os ventos chegam aos 285km/horas e há chuvas intensas. São valores superiores ao registados no Idai e equivalentes à categoria quatro.



As autoridades moçambicanas avançaram que pelo menos 16 mil pessoas foram afetadas pelo ciclone e há mais de 18 mil pessoas nos 22 centros de acomodação.



O Presidente da República moçambicano fez um apelo à calma.



Esta tempestade surgiu um mês depois do ciclone Idai que fez mais de 600 mortos e milhares de desalojados.